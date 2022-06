Usha Resources schließt letzte Tranche der überzeichneten, nicht broker-vermittelten Privatplatzierung in Höhe von insgesamt 2.895.401 $ ab

Vancouver, British Columbia / 15. Juni 2022 – Usha Resources Ltd. („USHA“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: USHA) (OTCQB: USHAF) (FWB: JO0) freut sich, unter Bezugnahme auf seine vorhergehenden Pressemeldungen (siehe die Pressemeldungen vom 4. April 2022, 16. Mai 2022 und 18. Mai 2022) und vorbehaltlich der Genehmigung seitens der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange (die „Börse“) bekannt zu geben, dass das Unternehmen die letzte Tranche seiner Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die „Privatplatzierung“) abgeschlossen hat, bei der zusätzlich 4.512.007 Wertpapiereinheiten (jede eine „Einheit“) zum Preis von 0,30 $ pro Einheit begeben und daraus ein Bruttoerlös in Höhe von 1.353.602 $ erzielt wurde. Insgesamt hat USHA über alle vier Tranchen einen Gesamtbruttoerlös in Höhe von 2.895.401 $ generiert.

Deepak Varshney, CEO von Usha Resources, sagte: „Angesichts der aktuellen Marktbedingungen spricht der Abschluss dieser überzeichneten Platzierung für eine starke Nachfrage und ein wachsendes Vertrauen in unser Team, unsere Lithium-, Gold-Kupfer- und Nickel-Projekte sowie die Zukunftsvision, auf die wir mit diesem Unternehmen hinarbeiten möchten. Wir freuen uns sehr, viele neue Aktionäre bei dieser Finanzierung willkommen zu heißen, darunter auch unser neuester institutioneller Investor, und danken unseren bestehenden Aktionären, die teilgenommen haben, für ihre kontinuierliche Unterstützung. Mit einer guten Kapitalposition ist USHA sehr gut positioniert, um jedes unserer Projekte durchzuführen, und wir freuen uns auf eine geschäftige und produktive Feldsaison.“

Jede ausgegebene Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine „Aktie“) am Kapital des Unternehmens und einem halben übertragbaren Stammaktien-Kaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant“), wobei jeder ganze Warrant zwei Jahre lang ab Abschlussdatum (das „Ablaufdatum“) zum Preis von 0,45 $ pro Aktie ausübbar ist.

Im Rahmen der letzten Tranche der Privatplatzierung hat das Unternehmen Vermittlungsgebühren von 7.920 $ in bar und 26.400 nicht-übertragbare Vermittler-Warrants (die „Vermittler-Warrants“) an PI Financial Corp., 1.800 $ in bar und 6.000 Vermittler-Warrants an Leede Jones Gable Inc., sowie 4.208,02 $ in bar und 14.027 Vermittler-Warrants an Research Capital Corporation gezahlt. Die Vermittler-Warrants sind zu den gleichen Konditionen ausübbar wie die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Warrants und wurden in Einklang mit den anwendbaren Wertpapiergesetzen ausgegeben.