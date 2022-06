Die Intel Aktie sorgt in den Depots der Aktionäre für wenig Begeisterung. Obwohl Intel in der stark wachsenden Halbleiterbranche tätig ist, war Intel innerhalb der letzten 5 Jahre keine lohnenswerte Anlage. Hervorragende Rendite erzielten die Aktionäre hingegen mit Wettbewerbern wie AMD, Nvidia und Qualcomm. Auch den Spitzenplatz als weltgrößter Halbleiter-Hersteller hat Intel letztes Jahr an Samsung Electronics verloren. Trotz aller Misserfolge gibst sich das Management jedoch zuversichtlich, dass Intel mit neuen Investitionen zurück auf die Erfolgsspur findet. Da sich der Aktienkurs gegenüber dem Allzeithoch vor 14 Monaten um 40 Prozent reduziert hat, ist die Dividendenrendite auf interessante 3,8 Prozent angestiegen. Ist die Intel Aktie nun ein Kauf?

