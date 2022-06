Miele beruft Rebecca Steinhage in die Geschäftsleitung / Bisherige Personalchefin verantwortet "Human Resources & Corporate Affairs" / Die Bestellung zur sechsten Geschäftsführerin erfolgt zum 1. Juli (FOTO)

Gütersloh (ots) - Miele hat sich in den letzten Jahren sehr erfolgreich

entwickelt, beim Umsatz wie auch bei der Zahl der Beschäftigten. Hinzu kommen

neue Geschäftsfelder und Tochterunternehmen sowie substanzielle

Weichenstellungen bei zentralen Zukunftsthemen wie der Internationalisierung,

der Digitalisierung und der Nachhaltigkeit. In diesem ebenso herausfordernden

wie chancenreichen Umfeld stärkt die Ernennung von Rebecca Steinhage zur

sechsten Geschäftsführerin die Gestaltungs- und Umsetzungskraft des Gütersloher

Familienkonzerns weiter.



Bei Miele leitet Rebecca Steinhage seit 2019 als Senior Vice President mit sehr

großem Erfolg den Bereich Human Resources. In dieser Funktion hat sie nicht nur

die weltweite Personalarbeit zukunftsgerecht weiterentwickelt, sondern steuert

auch darüber hinaus wertvolle strategische Impulse bei. Als künftige

Geschäftsführerin verantwortet sie das neu geschaffene Ressort Human Resources &

Corporate Affairs - mit den vier Bereichen Human Resources, Corporate

Sustainability & Regulatory Affairs, Communications sowie Auditing. Ihre

bisherige Funktion als Senior Vice President Human Resources führt Rebecca

Steinhage in Personalunion fort.