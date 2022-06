Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düsseldorf (ots) - Die öffentliche und private Finanzierung inQuantentechnologien (QT) steigt weiter an. Die Finanzierung vonQuanten-Start-ups hat sich von 700 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 auf über 1,4Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Unter den dreiQuantentechnologien verzeichneten die Quantensensorik und Quantenkommunikationim zweiten Halbjahr 2021 die höchsten Finanzierungszuwächse. Im BereichQuantencomputing wurden mit insgesamt 3 Milliarden US-Dollar seit 2011 jedochnach wie vor die meisten finanziellen Mittel investiert. Darüber hinaus sindhier mit 228 Akteuren die meistenUnternehmen aktiv.Die ersten Profiteure der rasanten Entwicklung der QT werden voraussichtlich diePharma-, Chemie-, Automobil- und Finanzindustrie sein. Im Jahr 2035 könntendiese Branchen Wertschöpfungspotenziale in Höhe von fast 700 MilliardenUS-Dollar erzielen. Langfristig werden Quantentechnologien fürFinanzdienstleistungen und Biowissenschaften die wertvollsten Anwendungsfälleentwickeln. "Quantentechnologien haben das Potenzial, einige der schwierigstenglobalen Herausforderungen zu lösen - von der bahnbrechenden Verkürzung derArzneimittelentwicklungszeiten bis zur Begrenzung der globalen Erwärmung", sagtNiko Mohr, Partner im Düsseldorf Büro von McKinsey und globaler Leiter desBereichs für Quantentechnologien.Dies sind Ergebnisse des Quantum Technology Monitors der UnternehmensberatungMcKinsey & Company. Die turnusmäßig veröffentlichte Marktanalyse liefert einenÜberblick über den Reifegrad der Quantenindustrien, ihrer Akteure undInvestitionen. Sie basiert u.a. auf proprietären Daten, externen Datenbanken,Experteninterviews und Umfragen unter mehr als 300 Branchenführern.Privatinvestitionen steigen auf über 90%, Gründungsdynamik nimmt abDie jüngsten Analysen zeigen eine Verlagerung der Finanzierung in Richtungetablierter Start-ups. Mittlerweile gehen 90% des externen Kapitals anUnternehmen in den Finanzierungsrunden Serie A, B, C und D. Eine Analyse zumUrsprung der Investitionen zeigt, dass vor allem private Investoren aktiv sind:Der Anteil der Investitionen in Quanten-Start-ups, die von Risikokapitalgebernund anderen privaten Kapitalgebern stammen, ist in der zweiten Hälfte des Jahres2021 noch einmal gestiegen - auf mehr als 70% (gegenüber 50% im September 2021).Weltweit entfällt der größte Anteil dieser privaten Investitionen (49% ) nachwie vor auf US-Unternehmen, gefolgt von Großbritannien (17 %) und Kanada (14%).Nur etwa 6% der bisherigen privaten Investitionen in diesem Bereich entfallenauf China. Mit den für das zweite Halbjahr 2021 angekündigten zusätzlichen