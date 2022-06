La Commission européenne choisit le consortium STELLAR, dont fait partie F24, pour démontrer le potentiel des services d'alerte d'urgence par satellite utilisant le système global de navigation par satellite européen (G

Munich (ots) - Regroupant Telespazio (FR), F24 (FR/DE), l'Association pour le

numéro d'urgence européen (EENA) (BE), le Centre national d'études spatiales

(CNES) (FR) et Thales Alenia Space (FR), le consortium STELLAR s'est vu octroyer

le contrat de service " Démonstrateur du service d'alerte d'urgence " de la part

de la Direction générale de l'industrie de la défense et de l'espace (DEFIS) de

la Commission européenne.



Le service d'alerte d'urgence (EWS) est un nouveau service du programme Galileo,

mis à la disposition des autorités nationales de protection civile pour alerter

la population en cas de catastrophe imminente - y compris dans les situations où

les systèmes d'alerte terrestres traditionnels pourraient ne pas fonctionner à

pleine capacité, voire être inopérants.