Europäische Kommission beauftragt STELLAR-Konsortium einschließlich F24, das Potenzial von satellitengestützten Notfallwarndiensten für das europäische globale Satellitennavigationssystem (Galileo) zu demonstrieren

München (ots) - Die Generaldirektion für Verteidigungsindustrie und Weltraum

(DEFIS) der Europäischen Kommission vergibt den Zuschlag "Emergency Warning

Service Demonstrator" an das STELLAR-Konsortium, bestehend aus Telespazio (FR),

F24 (FR/GER), der European Emergency Number Association (BE), dem Centre

National d'Etudes Spatiales (FR) und Thales Alenia Space (FR).



Das entsprechende Projekt wird dazu beitragen, einen neuen Lösungsansatz zu

konsolidieren und zu testen, mit dem die Bevölkerung im Falle einer drohenden

Katastrophe in großem Umfang erreicht werden kann.





Der Notfallwarndienst (Emergency Warning Service, EWS) ist ein neuer Service imRahmen des Galileo-Programms, der den nationalen Katastrophenschutzbehörden zurVerfügung gestellt wird, um die Bevölkerung im Falle einer drohenden Katastrophezu warnen, auch in Fällen, in denen die herkömmlichen terrestrischen Warnsystemenicht mit voller Kapazität arbeiten können oder sogar zusammenbrechen.Ziel dieses STELLAR-Projekts ist es, das Potenzial des künftigenNotfallwarndienstes zu demonstrieren, der bis 2024 über die Infrastruktur desEuropäischen Globalen Navigationssatellitensystems (Galileo) bereitgestelltwerden soll.Als Teil des STELLAR-Konsortiums ist es das Ziel von F24, europäische sowienationale Behörden mit fundiertem Wissen und Erfahrungen im BereichKrisenmanagement und Massenalarmierung zu unterstützen."Wir sind stolz darauf, Teil einer so wichtigen Initiative auf europäischerEbene zu sein. Wir haben in ganz Europa und darüber hinaus wertvolle Erfahrungengesammelt und freuen uns, zu dieser wichtigen Plattform beizutragen, um dieSicherheit der Menschen in Europa bestmöglich zu gewährleisten", sagt Dr. JörgRahmer, Vorstandssprecher von F24.Erster Anbieter mit der Möglichkeit, die Integration von Galileo in öffentlicheWarnsysteme zu testenDas ausgewählte Konsortium wurde beauftragt, den operativen Bedarf dernationalen Katastrophenschutzbehörden der EU an einer Galileo-Alarmierungslösungzu analysieren und aufzuzeigen, wie dieser Dienst sie bei der Entwicklung einerbelastbaren Strategie für den Umgang mit Krisensituationen unterstützen könnte.Dieses Projekt umfasst mehrere Demonstrationen mit nationalen Behörden in derEU. Technisch betrachtet zielt STELLAR darauf ab, den End-to-End-Prozess derBereitstellung von Warnungen/Alarmierungen über die Galileo-Infrastrukturen unddas Satellitensignal zu testen und näher zu spezifizieren. Das Projekt STELLARwird im Rahmen des EU-Rahmenprogramms Horizon Europe für Forschung undInnovation in der Satellitennavigation gefördert.