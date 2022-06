Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Der neue Trendreport des Mittelstand-Digital Zentrums Berlinstellt fünf wesentliche Technologie-Trends für kleine und mittlere Unternehmen(KMU) vor. Basierend auf den Twitterdaten von 89 deutschen Organisationen, dieder Initiative "Mittelstand-Digital" angehören, wurden 210.329 Tweets aus denJahren 2016 bis 2021 gesammelt, aufbereitet und ausgewertet. Die umfangreicheDatenauswertung hat dabei fünf übergeordnete Trends ergeben: Digitalisierung vonKMU, Digitale Unternehmenstransformation, Online-Qualifizierung, Wissenstransferund Digital Foresight. Zudem veranschaulicht sie die Schwierigkeiten für KMU,Technologie-Trends rechtzeitig zu erkennen und ins eigene Unternehmen zuüberführen. Es besteht ein steigender Bedarf an Informations- undQualifizierungsangeboten.Digitale Technologien wie Künstliche Intelligenz, Internet of Things, DeepLearning und maschinelles Lernen bieten unvergleichliche Möglichkeiten für dieEntwicklung und Bereitstellung neuartiger Produkte. Unternehmen setzen zunehmendauf sie, um ihre Leistung zu steigern, Prozesse zu optimieren und ihrGeschäftsmodell digital zu verändern. Dennoch stellen das frühe Erkennen und dieEinschätzung neuer digitaler Technologien eine Herausforderung für vieleUnternehmen dar. Insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) fällt esschwer, den Mehrwert, Nutzen und den Aufwand, der mit der Einführung solch neuerdigitaler Technologien einhergeht, früh zu erkennen und abzuschätzen."Für kleine und mittlere Unternehmen wird es immer wichtiger, schnell auf neuetechnologische Veränderungen zu reagieren. Nur so können rechtzeitigstrategische Entscheidungen getroffen und umgesetzt werden, die die nationaleund internationale Wettbewerbsfähigkeit erhalten", so Max Kettner , BVMW e.V.,Leiter des Mittelstand-Digital Zentrums Berlin.In dem vorliegenden Technologie-Trendreport des Mittelstand-Digital ZentrumsBerlin wird, basierend auf einem umfangreichen Twitterdatensatz der letzten fünfJahre (2016-2021), untersucht, welche Trends für kleine und mittlere Unternehmenrelevant sind und welche neuen digitalen Technologien sie zukünftig im Blickhaben sollten. Dabei basiert die Arbeit auf den Tweets der letzten fünf Jahredes Netzwerks "Mittelstand-Digital" sowie assoziierter Partner. Digitale Trendswerden aufgezeigt, relevante Technologien identifiziert und Empfehlungen fürkleine und mittlere Unternehmen aus den Ergebnissen abgeleitet.Nachhaltigkeit rückt verstärkt in den FokusDie Datenauswertung hat dabei fünf übergeordnete Trends ergeben:Digitalisierung von KMU, Digitale Unternehmenstransformation,Online-Qualifizierung, Wissenstransfer und Digital Foresight.