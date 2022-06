Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, das EBITDA für das abgelaufene Geschäftsjahr, beträgt 245 Millionen Euro, gegenüber 239 Millionen Euro im Jahr 2020. Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) liegt im Berichtsjahr bei 191 Millionen Euro, gegenüber 189 Millionen Euro im Vorjahr.

Das Ergebnis vor Ertragssteuern beläuft sich für 2021 auf 180 Millionen Euro, gegenüber rund 177 Millionen Euro im Vorjahr. Das Unternehmensergebnis beträgt für das Jahr 2021 rund 173 Millionen Euro. Damit liegt es rund drei Millionen Euro über dem Ergebnis des Vorjahres (170 Millionen Euro).

Neben den Corona-bedingt rückläufigen Mengen und des einhergehend deutlich verminderten Ergebnisses im regulierten Netzgeschäft, haben vor allem die im Vorjahr begonnenen Maßnahmen zur Reorganisation des Lieferanten sowie der Erzeugungsbereich zur Ergebnisverbesserung beigetragen. Insbesondere hierdurch und bedingt durch Einmaleffekte des Vorjahres konnte sich das operative Ergebnis um 62 Millionen Euro auf 192 Millionen Euro steigern. Der im Vorjahr erfolgte Verkauf einer wesentlichen Beteiligung führt im Berichtsjahr zu geringeren Erträgen aus Ausschüttungen von Beteiligungen.



Vom Ergebnis nach Steuern erhält der Gesellschafter



Westenergie AG eine Ausgleichszahlung nach § 304 AktG von 28 Millionen Euro (im Vorjahr 30 Millionen Euro). Zur Stärkung der Eigenkapitalbasis wurde den Gewinnrücklagen ein Betrag in Höhe von zehn Millionen Euro (im Vorjahr acht Millionen Euro) zugeführt. Demzufolge wird ein Gewinn in Höhe von 135 Millionen Euro an den mit 80 Prozent beteiligten Mehrheitsgesellschafter GEW Köln AG abgeführt.