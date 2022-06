Wagner "Biodiversität durch ganzheitliche Beratung fördern" / IVA auf den DLG-Feldtagen: Anschauliche Maßnahmen zur Steigerung der Artenvielfalt in der Agrarlandschaft

Kirschgartshausen (ots) - Der Präsident des Industrieverbands Agrar e. V. (IVA),

Michael Wagner, hat sich erneut für eine zielgerichtete Förderung der

Biodiversität in der Agrarlandschaft ausgesprochen. Bei einem Pressegespräch auf

den DLG-Feldtagen betonte Wagner: "Steigende Lebensmittelpreise hierzulande und

drohende Hungersnöte in ärmeren Weltregionen mahnen uns aber auch, die Ziele

Klimaschutz, Biodiversitätsförderung und landwirtschaftliche Produktivität stets

gleichzeitig zu denken. Die Transformation der Landwirtschaft wird nur gelingen,

wenn wir diese Zielkonflikte auflösen können."



Wagner verwies auf das vom IVA vorgestellte Konzept "Biodiversität gezielt

fördern", mit dem der Wirtschaftsverband im Mai einen Dialog mit Politik,

Behörden, Naturschutzorganisationen und der Landwirtschaft gestartet hatte. In

dem Diskussionspapier sind zahlreiche Maßnahmen aufgelistet, die der IVA auf

seiner Parzelle auf den DLG-Feldtagen den Fachbesuchern präsentieren möchte.

Dazu zählt die ökologische Aufwertung von sogenannten "Eh da"-Flächen, die

Schaffung von Rohbodenhabitaten, Totholz- und Lesesteinhaufen, die Anlage von

Blühstreifen am Rand der Ackerflächen oder sogenannte Lerchenfenster mitten in

der Kultur.