Die indische Adani Group teilte mit, dass sich der französische Mineralöl-Riese Totalenergies zu 25 Prozent an der indischen Gesellschaft Adani New Industries beteiligen wolle. Grund dafür sei ein Projekt zur Herstellung von grünem Wasserstoff.



Adani New Industries habe vor, bis 2030 eine Million Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr zu produzieren. Für dieses Vorhaben seien in den nächsten zehn Jahren Investitionen von 50 Millionen US-Dollar geplant. Allerdings wurde am Dienstag die Kaufsumme für den Deal zwischen Totalenergies und Adani New Industries nicht genannt, berichtet die Nachrichtenagentur dpa.



Berenberg setzte am Montag das Kursziel für das französische Mineralunternehmen von 58 auf 66 Euro und belässt die Einstufung auf "Buy". Der Analyst von Berenberg Henry Tarr hob seine Preis-Annahmen für Öl der Sorte Brent bis 2024 an. Tarr wies außerdem darauf hin, dass der Öl- und Gas-Sektor derzeit die höchsten Erträge seit mehr als einem Jahrzehnt biete. Die Totalenergies-Aktie verlor in den letzten fünf Tagen über sechs Prozent.

Unterdessen meldeten mehrere Nachrichtenagenturen wie Dow Jones Newswires, dass der britische Öl- und Gaskonzern BP die Leitung eines Mega-Projektes zur Herstellung von grünem Wasserstoff in Australien in der Region Pilbara übernehme. Das Projekt Asian Renewable Energy Hub koste über 30 Milliarden US-Dollar, davon erhalte BP einen Anteil von 40,5 Prozent.



BP werde als Betreiber des Asian Renewable Energy Hub fungieren, es soll sich um eines der größten bisher geplanten Projekte für grünen Wasserstoff handeln. Ziel sei es, jährlich an die 1,6 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff zu produzieren. Die Produktion soll in 2027 starten. Künftige Kunden sollen die australische Bergbauindustrie sowie Japan und Südkorea als spätere Abnehmer sein.

Berenberg setzte das Kursziel für BP am Montag von 500 auf 510 Pence. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Die BP-Aktie liegt bei 4,32 britischen Pfund (Stand 15.06.2022, 12:18 Uhr). Auf Monatsbasis konnte die Aktie um fast fünf Prozent zulegen.



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion