Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold überschrieben wir am 23.05. mit „Steht die Korrektur vor dem Ende?“.

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Aktuell ringt Barrick Gold mit dem Widerstandsbereich um 21 US-Dollar und der knapp darunter verlaufenden 200-Tage-Linie. Die Erholung könnte etwas mehr Dynamik „vertragen“. Bislang spielt sich das Ganze recht zurückhaltend ab. Insofern ist der Vorstoß noch mit Vorsicht zu genießen. Hoffnung macht allerdings der Blick auf die Goldpreisentwicklung. Nach dem Rücksetzer des Edelmetalls unter die 1.800er Marke unternimmt Gold nun den Versuch, in die Zone 1.870 US-Dollar / 1.900 US-Dollar vorzudringen. Kurzum. Die Lage im Goldsektor ist nach wie vor ambivalent. Die Erholung im Goldpreis scheint noch etwas wacklig zu sein. Für Barrick Gold muss es in der aktuellen Situation zunächst darum gehen, signifikante Rücksetzer unter die 20 US-Dollar zu verhindern. Gleichzeitig gilt es, Akzente auf der Oberseite zu setzen und die Bereiche um 21 US-Dollar und 23 US-Dollar zurückzuerobern.“

Die Aktie tat sich auch in der Folgezeit schwer, adäquates Aufwärtsmomentum zu entwickeln. Für Barrick Gold ging es nicht signifikant über die 21 US-Dollar. Vielmehr bildete sich eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen 21+ US-Dollar auf der Oberseite und 19,7+ US-Dollar auf der Unterseite aus.

Das Ganze „roch“ dennoch nach einer Bodenbildung auf diesem Niveau; zumindest bis zum gestrigen Handelstag. Barrick Gold geriet am gestrigen Dienstag weiter unter Druck und tauchte unter die Marke von 19,7+ US-Dollar ab. Damit könnte die Aktie nun einen abwärtsgerichteten Ausbruch aus der Range initiieren. Das Szenario der Bodenbildung wäre erste einmal obsolet.

Den kommenden Handelstagen kommt vor diesem Hintergrund eine große Bedeutung zu. Ein rasches Comeback der Aktie oberhalb von 19,7+ US-Dollar und damit die Rückkehr in die Range würde das Chartbild wieder stabilisieren und das Szenario einer Bodenbildung weiter am Laufen halten. Anderenfalls könnte hingegen eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 19 US-Dollar bzw. 18 US-Dollar drohen. Für zusätzliche Spannung sorgt zudem die heutige Leitzinsentscheidung der US-Notenbank…