PayObserver 2022 Jedem zweiten Deutschen fehlt es an Wissen über Kryptogeld / Herantasten an digitale Bezahlwelt erkennbar / Menschen in Italien offener gegenüber Payment-Neuheiten (FOTO)

Hamburg (ots) - 22 Prozent der Deutschen können sich grundsätzlich vorstellen,

mit Kryptowährungen zu bezahlen. Drei Prozent kaufen bereits mit Bitcoin, Ether

oder Litecoin ein. Der Mehrheit fehlt es allerdings am notwendigen Wissen für

den Umgang mit digitalen Währungen. Weiteren neuen digitalen Diensten wie

Bezahlen mit QR-Code, Instant Payment und Buy Now, Pay Later stehen

Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland grundsätzlich aufgeschlossen

gegenüber, wenn sie angeboten oder eingeführt würden. Die Abnabelung von der

Bankkarte fällt allerdings schwer. Das ergibt der "PayObserver 2022" von Galitt,

einem Tochterunternehmen von Sopra Steria. Die Bevölkerungsbefragung wurde in

fünf Ländern durchgeführt.



Kryptowährungen haben in den vergangenen Jahren weltweit einen massiven Boom

erlebt - als Geldanlage und als Zahlungsmittel. Für viele Menschen in

Deutschland ist die Welt der Kryptowährungen allerdings Neuland. 55 Prozent

wissen gar nichts darüber, 21 Prozent haben davon gehört, beschäftigen sich

allerdings nicht weiter damit.