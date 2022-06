FDP-Fraktionschef Benzin ohne Tankrabatt 20 bis 30 Cent teurer

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit um den Tankrabatt weist der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr Kritik von SPD und Grünen deutlich zurück. Der Tankrabatt komme an, sagte Dürr der "Bild".



Das Benzin wäre ohne Rabatt 20 bis 30 Cent teurer. An einer Übergewinnsteuer hingegen könne er "nichts Gutes erkennen", so Dürr. Man könne Gewinne gar nicht moralisch unterscheiden.