Piramal Pharma Solutions erweitert seine API-Fähigkeiten in Digwal und setzt mit Operational-Excellence-Tools Kapazitäten frei

– Hauptschwerpunkt auf Nachhaltigkeit durch Verbesserungen bei der Lösungsmittelrückgewinnung, der Reduzierung des Wasserverbrauchs und der Prozesschemie

MUMBAI, Indien, 15. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Der Geschäftsbereich Pharma Solutions von Piramal Pharma Limited (PPS), ein führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), gab heute bekannt, dass der Standort des Unternehmens in Digwal im indischen Bundesstaat Telangana verschiedene Tools implementiert hat, um Fertigungskapazitäten für pharmazeutische Wirkstoffe (API) freizusetzen und die Kundenbedürfnisse in den Bereichen Arzneimittelentwicklung und patentgeschützte Projekte zu unterstützen.

Piramal Pharma Solutions (PPS) hat seit 2019 mehr als 30 Millionen US-Dollar in die Infrastruktur und die Betriebskultur am Standort Digwal investiert oder zugesagt, um die Leistung zu verbessern, die Effizienz zu steigern und die Kapazität zu erhöhen und so die Marktanforderungen zu erfüllen. Eine treibende Kraft dieses Programms ist der Schwerpunkt des Unternehmens auf Operational Excellence (OE) als Teil der globalen Unternehmenskultur. Durch die Anwendung spezifischer OE-Tools wie Theory of Constraints (Engpasstheorie, TOC), Value Stream Mapping (Wertstromanalyse, VSM), Optimierung von Betriebseinheiten und Line Balancing (Produktionsausgleich) wurden bisher mehr als 20 Prozent der Kapazität des Standorts freigesetzt. Zusätzliche Kapazitäten werden in den kommenden Monaten freigesetzt, wenn mithilfe der OE-Tools weitere Vorteile erzielt werden. Diese Maßnahmen werden PPS weiter dabei unterstützen, die unmittelbaren Anforderungen der globalen Kunden zu erfüllen. Um manuelle Eingriffe zu reduzieren, wird die Mechanisierung weiter vorangetrieben, u. a. durch Investitionen in Pulvertransfersysteme. Im Hinblick auf Dokumentation stellt der Standort von Papieraufzeichnungen auf Electronic Batch Records (elektronische Chargenprotokolle, eBMR) um.