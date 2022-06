Solargewächshäuser, ein wichtiges Produktionsmodell für die Lebensmittelsouveränität in der EU (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - · Die Pflege und Förderung nachhaltiger

Produktionsmodelle in der EU, wie z.B. Solargewächshäuser, im Gegensatz zu

Importen aus Drittländern, ist für die Stabilität und Unabhängigkeit der EU von

grundlegender Bedeutung.



· Die Solargewächshäuser in Südspanien sind einer der wichtigsten Trümpfe der EU

bei der Versorgung mit hochwertigem Obst und Gemüse, das für eine gesunde und

ausgewogene Ernährung unerlässlich ist.





· Die 3.300 Sonnenstunden pro Jahr, die einzige Energiequelle, die dieSolargewächshäuser in Spanien nutzen, machen sie energieautark und äußerstnachhaltig, denn Sonnenlicht ist die saubere Energie schlechthin.Die durch die COVID19-Pandemie und die russische Invasion in der Ukraineverursachten Versorgungsprobleme haben die dringende Notwendigkeit deutlichgemacht, Europa mit einem System auszustatten, das die Nahrungsmittel- undEnergieunabhängigkeit stärkt. Nur so kann eine angemessene Versorgunggewährleistet werden, die nicht zu sehr von möglichen globalen Krisen odergeopolitischen Schwankungen in Drittländern beeinflusst wird.Im sonnigen Südosten Europas befindet sich in Spanien eine der weltweit größtenFlächen mit Solargewächshäusern. Auf nur 50 km Küstenlinie, in den ProvinzenAlmeria und Granada, gibt es 36.000 Hektar Solargewächshäuser, die dieVersorgung eines Marktes von 500 Millionen Europäern mit frischem Obst undGemüse garantieren, selbst in den härtesten Monaten der Wintersaison.Dieses Gebiet, das als der Gemüsegarten Europas bekannt ist, erreichte in derletzten Saison ein Produktionsvolumen von 4 Millionen Tonnen[1] und ist derHauptlieferant von frischem Obst und Gemüse in der Europäischen Union.Tatsächlich stammt eine von drei Gemüsesorten, die im Winter in Europa[2]verzehrt werden, aus den Solargewächshäusern im Südosten Spaniens.Laut der zweiten Europäischen Beobachtungsstelle zur Wahrnehmung von Obst undGemüse, die im Rahmen des Cute Solar-Programms (https://cutesolar.de/)durchgeführt wurde, glauben mehr als 50 % der europäischen Verbraucher, dassObst und Gemüse, welches in Solargewächshäusern erzeugt wurde, sicher und gesundist und mit umweltfreundlichen Methoden angebaut wurde.Diese Zahlen untermauern die europäische Ausrichtung des Sektors. Im Jahr 2021waren 75 % der spanischen Produktion in Solargewächshäusern für den Export aufden europäischen Binnenmarkt bestimmt, vor allem nach Deutschland (37 %),Frankreich (19 %), das Vereinigte Königreich (13 %) und die Niederlande (10 %).Das macht Spanien zu einem der wichtigsten Gemüselieferanten in der Europäischen