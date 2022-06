WEKA stellt die branchenweit erste Multicloud-Datenplattform für KI und Workloads der nächsten Generation vor

CAMPBELL, Kalifornien, 15. Juni 2022 /PRNewswire/ -- WEKA , das Unternehmen für Datenplattformen für KI, hat heute die vierte Generation seiner einheitlichen, softwarebasierten Plattform vorgestellt, die ein konsistentes, hochleistungsfähiges und skalierbares Datenmanagement in lokalen, Edge-, hybriden und jetzt auch in Multi-Cloud-Umgebungen für Unternehmen bietet, die mit künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen (ML) und anderen Workloads der nächsten Generation innovativ sein und erste Ergebnisse auf dem Markt erzielen wollen.

Die Verlagerung von Unternehmen in die Cloud, die digitale Strategien umsetzen und mithilfe von KI und ML neue Erkenntnisse und Entdeckungen gewinnen wollen, beschleunigt sich derzeit, was zum großen Teil auf die weltweiten Störungen durch die Covid-19-Pandemie und die daraus resultierenden Lieferkettenbeschränkungen zurückzuführen ist.

„Mehr als 90 % der Unternehmen weltweit gehen heute aktiv zu datenzentrierten Geschäftsmodellen über, was eine größere Flexibilität und Agilität bei der Bereitstellung und Nutzung von Anwendungen im gesamten Unternehmen erfordert", so Eric Burgener, Research Vice President, Enterprise Infrastructure bei IDC. „Zur Unterstützung umfangreicher analytischer Arbeitslasten entscheiden sich viele Unternehmen für eine hybride Cloud-Umgebung und benötigen möglicherweise auch Zugang zu mehreren öffentlichen Clouds. Dies kann bei der Bereitstellung von leistungsintensiven Anwendungen wie KI und maschinellem Lernen zu immensen Herausforderungen führen, da herkömmliche Dateninfrastrukturen möglicherweise nicht in der Lage sind, die erforderliche Skalierung und Datenbewegung in verteilten Umgebungen zu gewährleisten, was zu einem Stillstand oder sogar zum Scheitern von KI/ML-Initiativen führt."