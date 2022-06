EU verfehlt Klimaziel – Chance für Green-Tech Aktien?

Der letzte Bericht des Europäischen Rechnungshofs stellt der Europäischen Union ein vernichtendes Urteil hinsichtlich der Klimaziele aus. Zwar sind in den Jahren 2014 bis 2020 insgesamt 216 Milliarden Euro in Klimaschutzmaßnahmen geflossen, jedoch sind allem Anschein nach viele der Ausgaben nicht klimarelevant. Mindestens 72 Milliarden Euro wurden fälschlicherweise als klimarelevant veranschlagt – damit ist jeder dritte angegebene Euro keine klimarelevante Ausgabe. Vontobel bietet ein Strategie-Zertifikat mit der WKN VV1UQV an.

Der nächste Bericht des Europäischen Rechnungshofes zu den Klimazielen wird sich auf den Zeitraum von 2021 bis 2027 beziehen. Damit hat die Europäische Union einerseits großen Aufholbedarf aber auch noch Zeit, um das kommende Ausgabenziel zu erreichen. Insgesamt liegt das Ausgabenziel für die aktuelle Periode bei 30 Prozent des Gesamtetats – ein beachtliches Volumen und damit auch von großem Interesse für Anlegerinnen und Anleger. Doch wie findet man passende Unternehmen im Bereich erneuerbare Energie und wie könnte eine Strategie aussehen, die ökologisch nachhaltige Investitionen entsprechend der EU-Taxonomie abbildet?