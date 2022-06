"Let's stick together"- Henkel und Content Fleet setzen erfolgreiche Zusammenarbeit fort (FOTO)

Hamburg (ots) - Der Henkel-Konzern und die Hamburger Content-Marketing-Agentur

Content Fleet gehen ihren erfolgreichen Weg gemeinsam weiter: Auch in den

kommenden drei Jahren werden Content Fleet und der Henkel-Geschäftsbereich

Adhesives for Consumers and Craftsmen (ACC) den Ausbau der Online-Reichweite von

Henkel weiter vorantreiben - mit maßgeschneiderten datengestützten Inhalten.



Seit Januar 2019 arbeiten Content Fleet, Henkel ACC sowie die gemeinsame

SEO-Partneragentur Claneo aus Berlin an dem Projekt. Der Erfolg ist immens: Über

1.640 Content Pieces wurden bislang in 16 Ländern auf vier Kontinenten

veröffentlicht - darunter Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, das

Vereinigte Königreich, die USA, Kanada, Brasilien und Thailand. Dabei zeichnet

Content Fleet verantwortlich für das gesamte inhaltliche Konzept. Sämtliche

Texte erscheinen in den jeweiligen Landessprachen und sind für die dort

erhältlichen Henkel-Brands wie Pattex oder Loctite und deren Produkte

lokalisiert. Die fundierten Ratgeber, How-To-Anleitungen und Problemlösungen

rund ums Thema Kleben sorgen für einen beispiellosen Höhenflug bei den

Seitenzugriffen.