Parallel zur jüngsten Akquisition des Lithium-Sole Projekts „Jackpot Lake“ nur 35 km nordöstlich von Las Vegas, hat Usha Resources Ltd. (TSXV: USHA; FRA: JO0) eine überzeichnete Finanzierung über 2.895.401 CAD abgeschlossen. Die Platzierung erfolgte seit Anfang April in vier Tranchen jeweils zu einem Preis von 0,30 CAD pro Aktieneinheit. Mit der gut gefüllten Kasse will Usha jetzt die Exploration auf dem Lithium-Sole Projekt aggressiv vorantreiben und im besten Fall noch in diesem Jahr eine erste Ressourcenschätzung nach 43-101 Standard vorlegen.

Ein kleinerer Teil des frischen Kapitals fließt in ein erstes Bohrprogramm auf dem Gold-Kupfer-Projekt Lost Basin in Mohave County, Arizona. Usha plant darüber hinaus, sein Nickelprojekt Nicobat (Ontario) in seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Formation Metals Corporation (FMC") auszugliedern. Dadurch sollen Usha-Aktionäre eine 20 %ige Aktiendividende" in Form einer (1) FMC-Aktie für jeweils fünf (5) USHA-Aktien erhalten, die sich am Stichtag der Aktienausschüttung in ihrem Besitz befinden.