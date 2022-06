MANNHEIM - Der Südzucker -Konzern wird vor allem dank gut laufender Geschäfte seiner Biosprit-Tochter Cropenergies zuversichtlicher. Weil diese sich früh mit Rohstoffen und Energie eingedeckt hat und die Verkaufspreise für Bioethanol steigen, erwartet neben Cropenergies selbst auch der Zuckerriese nun deutlich mehr operativen Gewinn in diesem Geschäftsjahr, wie beide Unternehmen am Mittwoch überraschend in Mannheim mitteilten. Die Aktien der beiden Unternehmen legten zu.

PLANEGG - Morphosys trennt sich nach der teuren Übernahme des US-Onkologiespezialisten Constellation Pharmaceuticals von weiteren Kostenblöcken. Um sich auf die Krebsmedikamente in der Forschungspipeline zu konzentrieren, vergibt das bayerische Biotechnologieunternehmen Lizenzen für zwei Antikörper-Präparate an die US-Firma Human Immunology Biosciences (HIBio) und steigt bei dem Unternehmen gleichzeitig mit 15 Prozent ein. Im Gegenzug erhält Morphosys eine Vorabzahlung von 15 Millionen US-Dollar (rund 14,4 Mio Euro). Hinzu kommen potenziell hohe Meilensteinzahlungen und mögliche Umsatzbeteiligungen.

ROUNDUP/Kreise: Gerresheimer lehnt Bain-Übernahmeangebot ab - Aktien gefragt

FRANKFURT - Der Spezialverpackungshersteller für die Pharma- und Kosmetikbranche Gerresheimer hat Kreisen zufolge ein Übernahmeangebot wegen eines zu niedrigen Preises abgelehnt. Anleger reagierten am Mittwoch euphorisch auf die am Vorabend bekanntgegebenen Neuigkeiten. Der Kurs der Gerresheimer-Aktie legte im frühen Handel um 10,5 Prozent zu. Einem Händler zufolge rückt die zuletzt etwas in Vergessenheit geratene Aktie des Spezialverpackungsherstellers wieder in den Vordergrund.

ROUNDUP: Tarifeinigung in der Stahlbranche: 6,5 Prozent mehr Geld

DÜSSELDORF - Nach schwierigen Verhandlungen und Warnstreiks haben sich die IG Metall und die Arbeitgeber auf einen neuen Tarifvertrag für den Großteil der deutschen Stahlbranche geeinigt. Am 1. August sollen die Löhne und Gehälter um 6,5 Prozent steigen, wie die Gewerkschaft und der Arbeitgeberverband Stahl am Mittwochmorgen in Düsseldorf mitteilten. Der Vertrag läuft 18 Monate und beginnt im Juni. Für die ersten zwei Monate bekommen die Beschäftigten insgesamt 500 Euro als Einmalzahlung, Auszubildende 200 Euro.