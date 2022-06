Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) - In Stuttgart sollten allmählich die Alarmglocken läuten!Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) macht mit einer neuen Auskunft zurKühlmittel-Solltemperatur-Regelung auf sich aufmerksam. In einem Verfahren vordem Oberlandesgericht (OLG) München wurde das KBA mit Beschluss vom 03.08.2021um eine amtliche Auskunft gebeten. Streitgegenständlich war ein Mercedes-BenzGLK 220 CDI 4MATIC Diesel mit 125 kW und Euro 5(https://ru.law/expertise/abgasskandal/mercedes-benz-diesel/#modelle)-Abgasnorm. Laut dem KBA weist das Fahrzeug eine unzulässige Abschalteinrichtung(https://ru.law/expertise/abgasskandal/mercedes-benz-diesel/#software)hinsichtlich des Emissionsverhaltens auf. Bereits am 21.06.2019 erließ dieBehörde daher einen Rückrufbescheid(https://ru.law/expertise/abgasskandal/mercedes-benz-diesel/#rueckruf) fürFahrzeuge dieses Modells.Hintergrund des Rückrufs bei einigen Fahrzeugen des Typs Mercedes-Benz GLK ist,dass die Schadstoff- und Abgasstrategie durch ein "geregeltesKühlmittelthermostat" im Motorwarmlauf als unzulässig eingestuft wurde. Bei dersog. Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung aktiviert eine Software-Funktion einespezielle Temperaturregelung, die den Kühlmittelkreislauf künstlich kälter hältund die Aufwärmung des Motoröls verzögert. Nur dadurch bleiben dieStickoxid-Werte auf dem Prüfstand unterhalb der gesetzlich vorgeschriebenenGrenzwerte. Im realen Fahrbetrieb hingegen - so bestätigt es nun auch das KBA -wird diese Funktion jedoch deaktiviert und der gesetzliche Grenzwert von 180mg/km deutlich überstiegen. Festgestellt wurde die Softwarefunktion ursprünglichbei Emissionsmessungen an einem Mercedes GLK 220 CDI mit dem OM 651-Dieselmotor(https://ru.law/expertise/abgasskandal/mercedes-benz-diesel/#motor) und Euro5-Norm. Inzwischen ist bekannt, dass diese Funktion in etlichen weiterenMercedes-Modellen verbaut wurde.Rogert & Ulbrich sieht Auswirkungen auf MusterfeststellungsklageDurch die amtliche Auskunft des KBA steht nun erneut schwarz auf weißgeschrieben, dass es sich bei der Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung desStuttgarter Autoherstellers um eine unzulässige Abschalteinrichtung handelt. Dievon der Daimler AG applizierten Schaltkriterien sind so gewählt, dasswesentliche Randbedingungen des gesetzlichen Prüfverfahrens abgedeckt werden undeine Sollwertabsenkung mit Sicherheit bei der gesetzlichen Prüfung Typ I im NEFZaktiv ist. Außerhalb dieser Schaltkriterien wird die Regelung abgeschaltet.Die Auskunft des KBA dürfte auch Auswirkungen auf die Musterfeststellungsklagegegen die Daimler AG haben. Die Tatsache, dass geschädigten Käufern eines