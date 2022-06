APA setzte im Jubiläumsjahr 2021 auf Wachstum und digitale Kooperation - /

Wien (ots) - APA-Vorstand Clemens Pig: "Freie Nachrichtenagenturen als

APA-Vorstand und EANA-Präsident Clemens Pig bezeichnete anlässlich derPräsentation des Jahresabschlusses 2021 "freie Nachrichtenagenturen wie die APAals redaktionelle Leuchttürme in unübersichtlichen Zeiten und als kooperativePlattformen der Medien- und Kommunikationsindustrie in der digitalenTransformation. Wir haben die redaktionelle Unabhängigkeit der APA zumGeschäftsmodell erklärt und werden jeden multimedialen Inhalt mit der passendenTechnologie und Plattform für unsere Kundinnen und Kunden verbinden. Das ist dergenossenschaftliche APA-Digitalcode", so Pig in der APA-Eigentümerversammlung.Neue Plattformen: Medien-Login "MediaKey" und APA-NewsDesk als AOM-NachfolgeSo wird im September 2022 das 2021 begonnene Projekt eines gemeinsamenmedienübergreifenden Logins gelauncht. "MediaKey" ermöglicht für alle Userinnenund User der teilnehmenden Medien (ORF, Verlage, Austria-Kiosk) einenniederschwelligen und rechtssicheren Zugang zu den jeweiligen Digital-Angeboten.Im September soll der Soft-Launch mit schrittweiser Erweiterung der Features,Inhalte und teilnehmenden Medien erfolgen. Nach umfangreichen Planungsphasen2021 wird auch der APA-NewsDesk im laufenden Jahr als Nachfolge-Plattform desAPA-OnlineManagers als Prototyp eingeführt. Dieser bietet innovative undzukunftsorientierte Anwendungsmöglichkeiten für den professionellen Medien- undKommunikationsmarkt in Österreich.Ein eigenes Programm "#APA-Playbook Digital Media" für die Umsetzung der zweitenHälfte der Unternehmensstrategie "Total Digital" stellt 2022 die digitale