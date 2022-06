Wheeler Bio integriert das Solentim® Ecosystem von Advanced Instruments, um ein Höchstmaß an Konsistenz in seinem Zelllinienentwicklungs-Workflow zu gewährleisten

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Norwood, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Advanced Instruments, ein weltweiterAnbieter von wissenschaftlichen und analytischen Instrumenten undDienstleistungen für die Bioprozesstechnik, freut sich, die Implementierung deskompletten Solentim Ecosystems bei Wheeler Bio in Oklahoma City, OK, bekannt zugeben. Wheeler ist ein Unternehmen für die Entwicklung von Biologika, das seinenKunden durch sein einzigartiges Dienstleistungsangebot namens Portable CMC(TM)Services eine übertragbare Plattform für die Produktion von Biologika zurVerfügung stellt.Portable CMC(TM) zielt darauf ab, die Risiken eines Scheiterns in der frühenEntwicklungsphase zu verringern und gleichzeitig den Weg zur klinischenWirksamkeit für die biopharmazeutische Industrie zu beschleunigen. DerEckpfeiler von Portable CMC(TM) ist eine Zelllinienentwicklung der nächstenGeneration, die das Solentim Ecosystem umfasst, das aus drei innovativenInstrumenten besteht - dem hocheffizienten Multitasking-Einzelzell-SeederVIPS(TM), dem kontrastreichen Whole-Well-Imager Cell Metric®, demProduktivitätsanalysator ICON(TM) und dem Datenmanagementsystem STUDIUS(TM). Mitdiesem Ökosystem kann Wheeler Bio ein Höchstmaß an Konsistenz im gesamtenCLD-Workflow erreichen, von der Aussaat über die Klonauswahl und die Bestätigungder Klonstabilität bis hin zum Banking. Darüber hinaus bietet STUDIUS(TM) dieMöglichkeit, automatisch hochwertige Begleitdokumente zu erstellen, wodurch dieZeit für die Datenanalyse verkürzt und eine schnellere Entscheidungsfindungermöglicht wird.Wheeler wird davon profitieren, eines der ersten Unternehmen weltweit zu sein,das die Vorteile des gesamten Ökosystems nutzen kann. "Wir sind begeistert, dassdas Solentim Ecosystem in unseren Entwicklungslabors in Oklahoma City arbeitet.Dieses System ermöglichte es Wheeler, schnell einen standardisiertenZelllinienentwicklungsservice zu entwickeln und einzuführen, der in einenskalierbaren Wirkstoffprozess integriert ist", sagte Mike Brem, Direktor derZelllinienentwicklung (CLD) bei Wheeler. "Das STUDIUS Powered Ecosystem-Konzeptpasst perfekt zu den Zielen von Wheeler, den Zugang zu innovativen,zeitsparenden Technologien für Innovatoren zu verbessern. Mit der Fähigkeit desSolentim-Portfolios, Klone von der Aussaat bis zur Selektion zu verfolgen,müssen Kunden niemals Konsistenz und Qualität zugunsten von Geschwindigkeitopfern", fügt Paul Butler, Senior Product Manager bei Advanced Instruments,hinzu.Die Integration des Solentim Ecosystem stellt sicher, dass die Kunden von