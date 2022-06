Summa Silver kündigt Up-Listing an der OTCQX an

Vancouver, 15. Juni 2022 - Summa Silver Corp. ("Summa" oder das "Unternehmen") (TSXV:SSVR) (OTCQX:SSVRF) (Frankfurt:48X - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/summa-silver-co ... ) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien nun am OTCQX Best Market unter dem Tickersymbol "SSVRF" gehandelt werden. Die Stammaktien des Unternehmens wurden von der OTCQB in den Vereinigten Staaten auf die OTCQX hochgestuft. Die Stammaktien von Summa Silver werden weiterhin an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel SSVR gehandelt.

Der OTCQX Best Market ist die höchste Marktstufe der OTC-Märkte, und der Handel an der OTCQX wird die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit des Unternehmens für US-Anleger verbessern. Um sich für OTCQX zu qualifizieren, müssen Unternehmen hohe Standards bei der Finanzberichterstattung erfüllen, bewährte Praktiken bei der Unternehmensführung befolgen und die Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze nachweisen.

Zuteilung von Optionen

Das Unternehmen hat die Gewährung von 200.000 Incentive-Aktienoptionen an Berater des Unternehmens genehmigt. Die Optionen werden vierteljährlich über einen Zeitraum von einem Jahr nach dem Zuteilungsdatum unverfallbar, können zu einem Preis von $0,74 ausgeübt werden und verfallen am 14. Juni , 2027.

Über Summa Silver Corp

Summa ist ein junges kanadisches Mineralexplorationsunternehmen. Das Unternehmen besitzt eine 100%ige Beteiligung am Grundstück Hughes im Zentrum von Nevada und hat eine Option auf eine 100%ige Beteiligung am Grundstück Mogollon im Südwesten von New Mexico. Das Grundstück Hughes beherbergt die hochgradige, ehemals produzierende Mine Belmont, die zwischen 1903 und 1929 zu den produktivsten Silberproduzenten der Vereinigten Staaten zählte. Das Grundstück Mogollon ist der größte historische Silberproduzent in New Mexico. Beide Grundstücke sind seit der Einstellung der kommerziellen Produktion inaktiv und wurden vor der Beteiligung des Unternehmens nicht weiter exploriert.

