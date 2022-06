Yanfeng zeichnet seine Zulieferer in Europa aus / 13 Top-Lieferanten erhalten Auszeichnung für ihre besondere Leistung (FOTO)

Neuss (ots) - Yanfeng (YF), ein weltweit führender Automobilzulieferer, hat die

hervorragenden Leistungen seiner europäischen Zulieferer mit seinen jährlichen

Lieferantenauszeichnungen gewürdigt. Im Rahmen einer Preisverleihung in der

Europazentrale des Unternehmens in Neuss erhielten gestern insgesamt 13

Lieferanten die Auszeichnungen in zwei Kategorien.



Mit einem Distinguished Supplier Award und zwölf Supplier Excellence Awards in

fünf Unterkategorien bewertete YF seine Lieferanten nach mehreren Kriterien.

Besonders wichtig waren dabei die Vision des Unternehmens in Bezug auf

Technologie und Innovation sowie die Nachhaltigkeit. Darüber hinaus wurden auch

Qualität, Kosten, Service und Kundenzufriedenheit bewertet.