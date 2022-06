Britischer Investor steigt bei Tocvan Ventures ein!

Neue Finanzierungen sind derzeit am Rohstoffmarkt alles andere als leicht. Das Volumen von Aktienplatzierungen ist deutlich zurückgegangen. Tocvan Ventures (0,92 CAD | 0,71 Euro; CA88900N1050) aber ist es in diesem schwierigen Marktumfeld gelungen, einen Institutionellen Investor aus Großbritannien zu gewinnen. Der neue Großaktionär hat einer bindenden Vereinbarung im Volumen von 5,125 CAD zugestimmt. Die Transaktion soll bis zum 30. Juni abgeschlossen werden. Dann dürfte die Anleger auch den Namen des neuen Aktionärs erfahren.

Aktie bleibt dank laufendem Newsflow gut unterstützt

Mit dem Deal verschafft sich Tocvan Ventures zum einen weiteres Renommee am Kapitalmarkt. Neue Investments sind derzeit rar gesät und dieser Einstieg dürfte das Interesse weiterer Anleger wecken. Zum anderen ist das Unternehmen laut CEO Brodie Sutherland nun für rund zwei Jahre durchfinanziert und kann die beiden Gold-Silberprojekte Pilar und Picacho in der mexikanischen Provinz Sonora weiterentwickeln. Sutherland hatte erst jüngst gesagt, dass er sich mit einem Investor sowie mit einem Goldproduzenten in fortgeschrittenen Gesprächen befindet (siehe hier). Der Geologe hat Wort gehalten und nun geliefert.

Aktuell fährt Tocvan vor allem auf Pilar ein aussichtsreiches Bohrprogramm und hatte erst jüngst die Entdeckung eines neuen Goldtrends auf Pilar gemeldet. Angesichts der vielen bereits gewonnenen Bohrdaten und des laufenden Programms ist für dieses Flaggschiffprojekt Pilar mit einer Ressourcenschätzung zu rechnen. Bis dahin dürften vor allem Bohrergebnisse die Aktie des Unternehmens unterstützen.

Tocvan Ventures: Zwei potenzielle Kurstreiber

Die Papiere von Tocvan Ventures konnten sich trotz des schwierigen Marktumfelds auch in den vergangenen Wochen gut halten und haben nach den jüngsten Meldungen bereits die Marke von 0,90 CAD überschritten. Angesichts des Einstiegs eines Profi-Investors mit Mining-Erfahrung dürfte die Aktie gut unterstützt bleiben. Nicht zuletzt gibt es noch zwei weitere, potenzielle Kurstreiber. Zum einen plant Tocvan die Entnahme einer Großprobe von Pilar, um damit bereits vor einem möglichen Minenbau Geld zu verdienen. Zum anderen ist das Projekt von der Lage her für Aufkäufer interessant. Mit Argonaut Gold und Minera Alamos befinden sich zwei Gold-Silber-Miner in Schlagweite zu dem Projekt, etliche weitere Minen werden in Sonora betrieben.