Toronto, 15. Juni 2022 - Karora Resources Inc. (TSX: KRR; OTCQX: KRRGF) („Karora“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resource ...) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte Bought-Deal-finanzierung von 14.375.000 Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) zu einem Preis von 4,80 Dollar pro Stammaktie (der „Ausgabepreis“) abgeschlossen hat, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von 69.000.000 Dollar (das „Angebot“) einbringt, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption der Konsortialbanken. Das Angebot auf Bought-Deal-Basis wurde von einem Konsortium von Emissionsbanken unter der Leitung von Haywood Securities Inc. als Co-Lead Underwriter und Sole Bookrunner und Cormark Securities Inc. als Co-Lead Underwriter gezeichnet, darunter Canaccord Genuity Corp., Desjardins Securities Inc., Red Cloud Securities Inc. und Stifel Nicolaus Canada Inc. (zusammen die „Emissionsbanken“).

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung eines Teils der Barmittel zu verwenden, die bei einem Abschluss der Akquisition von Lakewood Mill fällig werden, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 24. Mai 2022 näher beschrieben (diese Transaktion unterliegt dem zufriedenstellenden Abschluss der Due-Diligence-Prüfung durch das Unternehmen und anderen anwendbaren Abschlussbedingungen), um das Nickel-Explorations- und Erschließungsprogramm des Unternehmens bei Beta Hunt voranzutreiben sowie für das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke.

Das Unternehmen reichte einen endgültigen Kurzprospekt (der „Prospekt“) in allen kanadischen Provinzen, mit Ausnahme von Quebec, gemäß National Instrument 44-101 - Short Form Prospectus Distributions ein, um sich für den Vertrieb der im Rahmen des Angebots angebotenen Stammaktien zu qualifizieren. Kopien des Prospekts und der Dokumente, auf die darin verwiesen wird, sind auf SEDAR (www.sedar.com) unter dem Emittentenprofil von Karora elektronisch verfügbar.