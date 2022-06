Wird beim Tankrabatt getrickst? Geblitzt.de Betreiber CODUKA GmbH prüft Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen (FOTO)

Berlin (ots) - Angesichts steigender Spritkosten sollte der Tankrabatt

Autofahrer entlasten. Doch im Geldbeutel der Verbraucher kommt davon zu wenig

an. Als Grund vermuten Experten, dass die Mineralölkonzerne die gesenkte Steuer

nicht in vollem Umfang weitergeben. Das Bundeskartellamt untersucht mögliche

Preisabsprachen der Konzerne.



Zu viel gezahltes Geld kann erstattet werden





Die geplante Entlastung der Bürger durch einen Tankrabatt ist in der Realitätnicht eingetreten. Experten und das Bundeswirtschaftsministerium vermuten alsUrsache Kartellabsprachen der Konzerne.Dass auf diese Weise die gesenkte Steuer an die Verbraucher nicht weitergegebenwurde, veranlasst Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sogar dazu, dasKartellrecht in Zukunft verschärfen zu wollen. Damit soll eineÜbergewinnabschöpfung der Mineralölkonzerne ermöglicht werden, wenn zumindesterkennbar ist, dass die Unternehmen ihre Marktmacht zulasten der Bürgermissbrauchen.Verwehrter Tankrabatt führt zu SchadensersatzanspruchAuch Wirtschafts- und Kartellrechtler Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski äußertim Gespräch mit "WELT" seine Bedenken bezüglich des Handelns derMineralölkonzerne. Für Schwintowski spricht alles dafür, dass man es mit einerabgestimmten und daher verbotenen Verhaltensweise, also einem echten Kartell derUnternehmen zu tun hat.Der Kartellrechtler folgert: "Jedem einzelnen Geschädigten könnte deshalb einSchadensersatzanspruch zustehen. Allerdings ständen in der Praxis der Streitwertund die Prozesskosten in keinem Verhältnis. In diese Lücke jedoch könntenProzessfinanzierungsunternehmen stoßen, denen es möglich ist, einer Vielzahl vonBetroffenen zu helfen, damit die Steuerentlastung beim eigentlichen Adressatenauch wirklich ankommt."Schadenersatzanspruch durchsetzen mit CODUKADie CODUKA GmbH, die sich bereits mit ihrem Angebot Geblitzt.de erfolgreich fürdie Belange hunderttausender Autofahrer einsetzt, ist einer der bekanntestenProzessfinanzierer und möchte den Geschädigten die Möglichkeit bieten, das anden Zapfsäulen zu viel bezahlte Geld zurückzuerhalten."Demnach wäre eine Übergewinnabschöpfung überflüssig, zumal die von derRegierung abgeschöpften Profite erst einmal nur der Staatskasse zugutekommensollen", sagt Jan Ginhold, Geschäftsführer der CODUKA GmbH."Bewahren Sie ihre Tankbelege im Original auf, um eine Erstattung zuermöglichen. Sobald das Bundeskartellamt eine Kartellabsprache beim Tankrabattfeststellt, werden wir es Geschädigten ermöglichen, an ihr Geld zu kommen", soGinhold weiter.Es kann nicht sein, "dass die Hilfe des Staates bei den gebeutelten Bürgern garnicht oder nur zum Teil ankommt. Daher möchten wir den Geschädigten dieMöglichkeit bieten, nachträglich zu ihrem Recht zu kommen, indem wir alsProzessfinanzierer dafür sorgen, dass der versprochene Tankrabatt auch seineWirkung zeigt."CODUKA verhilft mit Geblitzt.de Autofahrern zu ihrem RechtBei Geblitzt.de arbeitet die CODUKA GmbH eng mit großen Anwaltskanzleienzusammen und ermöglicht es Betroffenen sich gegen Bußgelder, Punkte undFahrverbote zu wehren.Die Zahlen können sich sehen lassen. Täglich erreicht das Geblitzt.de-Team eineFlut von Anfragen. 12 % der betreuten Fälle werden eingestellt, bei weiteren 35% besteht die Möglichkeit einer Strafreduzierung.Die CODUKA GmbH leistet aufgrund des Einsatzes von Legal-Tech-LösungenPionierarbeit auf dem Gebiet der Prozessfinanzierung.