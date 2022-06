Seite 2 ► Seite 1 von 2

Erkrath (ots) - Alessandro Principe ist der Geschäftsführer der PrincipeConsulting GmbH in Erkrath. Zusammen mit seinem Team aus 20 Mitarbeitern hat ersich auf die Beratung von Premium Produkten spezialisiert und ist in derKundenberatung namhafter Unternehmen tätig. Zeitgleich bildet der Experte auchandere Menschen zu zertifizierten Premium Produktberatern aus und hilft ihnenbeim Aufbau ihrer Karriere im Vertrieb. Stets mit dem Ziel, anderen Menschen zumErfolg zu verhelfen, teilt auf seiner Online-Trainingsplattform sowie durchregelmäßige Workshops und persönliche Coachings seine Expertise.Je effektiver ein Produkt seine Zielgruppe anspricht, desto leichter lässt essich auch verkaufen. Doch wie ist das bei erklärungsbedürftigen Produkten? ImGegensatz zu einem Schuh, dessen Nutzen für den Kunden leicht erkennbar ist, istder persönliche Nutzen einer Dienstleistung wie beispielsweise eines Coachingsnicht sofort ersichtlich. Solche Produkte bedürfen einer ausführlichenErklärung. Hier kommt ein Premium Produktberater ins Spiel: Viele Beratungs-,Coaching- oder Dienstleistungsunternehmen haben zwar tolle Marketingmaßnahmen -doch mit einem Premium Produktberater können sie einen direkten Kontakt zu ihrenKunden aufbauen und individuell auf ihre Bedürfnisse eingehen. Diese Art derProduktberatung fällt allerdings vielen Menschen schwer, zumal sie oft mit demVerkauf gleichgestellt wird. "Das Gegenüber muss selbst kaufen wollen. Menschenhassen es, etwas verkauft zu bekommen, aber sie lieben es, etwas zu kaufen",erklärt Alessandro Principe, Geschäftsführer der Principe Consulting GmbH undExperte für Premium Produktberatung.Der Experte konzentriert sich daher in seiner Beratung vor allem auf denMenschen. Genau das bringt er auch seinen Teilnehmern in ihrer Ausbildung zuPremium Produktberatern bei: "Die Produktberatung soll zum Synonym des Helfenswerden." Alessandro Principe und sein Team wollen, dass das Bild eines PremiumProduktberaters in das richtige Licht gerückt wird. "Jeder Produktberater sollmindestens so stolz wie ein Arzt oder Anwalt erzählen kann, dass er diesen Berufausübt." Ein Ansatz, mit dem die Experten der Principe Consulting GmbH bereitsüber 250 Menschen auf ihrem Weg in eine erfolgreiche Karriere als PremiumProduktberater unterstützt haben.Das Besondere an der Zusammenarbeit mit Principe Consulting GmbHWas das Angebot der Principe Consulting GmbH so besonders macht, ist dasZusammenspiel zweier Bereiche: Zum einen übernimmt Alessandro Principe mitseinem Team die Kundenberatung für Dienstleistungsunternehmen. Zum anderenbildet er auch Premium Produktberater aus, die er nach ihrer Ausbildung entweder