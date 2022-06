CREDIT SUISSE stuft DWS auf 'Underperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Haley Tam

Analysiertes Unternehmen: DWS

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 28,00

Kursziel alt: 30,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für DWS von 30,70 auf 28,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Fondsgesellschaft sei anfällig gegenüber sinkenden Umsätzen, schrieb Analystin Haley Tam in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anhaltende Vorwürfe des "Greenwashing" könnten künftige Geldflüsse der Fonds beeinträchtigen, so Tam. Der neue Vorstandschef der Deutsche-Bank-Tochter stehe vor schwierigen Aufgaben. DWS verdiene eine niedrigere Bewertung als Amundi. Dem Vermögensverwalter wird schon länger vorgeworfen, sogenannte grüne Finanzprodukte als "grüner" verkauft zu haben, als diese tatsächlich sind./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2022 / 14:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2022 / 03:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.