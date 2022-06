Nachhaltige Kaffeequalität / Mit Partnern wie Fairtrade und Rainforest Alliance spricht Nespresso auf dem GREENTECH FESTIVAL über Chancen und Herausforderungen im Kaffeeanbau (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Auch Kaffee ist durch den Klimawandel bedroht - Grund genug,

das Thema eines nachhaltigen Anbaus auf die diesjährige Agenda des GREENTECH

FESTIVALS (GTF) zu setzen. Nespresso wird gemeinsam mit Fairtrade und der

Rainforest Alliance über die Hürden und bisherigen Erfolge in den Anbaugebieten

sprechen und erklären, wie insbesondere Premiumkaffee für die Zukunft erhalten

werden kann. Seit fast 20 Jahren kooperiert das Unternehmen mit unabhängigen

NGOs und arbeitet direkt mit den Farmer:innen in den Anbaugebieten zusammen. Auf

dem ehemaligen Flughafengelände Berlin Tegel bietet das Festival vom 22. bis 24.

Juni 2022 unter dem Motto "#togetherwechange" eine analoge und digitale

Plattform für Unternehmen, Politik, Gesellschaft und Medien, gemeinsam aktiv am

Wandel für eine bessere Zukunft zu arbeiten.



Mit starken Partnern an der Seite - um Premiumkaffee zu schützen





Seite 2 ► Seite 1 von 3

In diesem Jahr zeigt Nespresso, dass Qualitätskaffee und nachhaltiger Anbauzusammengehören. "Unser Ziel ist es, Premiumkaffee auch für die Zukunft zusichern. Darum übernehmen wir Verantwortung, und zwar für unsere gesamteLieferkette und vor allem für die Farmer:innen", erklärt Mark Ruijgrok,Geschäftsführer von Nespresso Deutschland. "Dabei ist auch Rückverfolgbarkeit(https://www.sustainability.nespresso.com/digital-transparency-Congo) immer mehrein Thema. Wir sind gespannt auf den Austausch vor Ort. Und ich freue mich,zusammen mit unserem globalen Head of Sustainability Jérôme Perez Einblicke indie gemeinsame Arbeit mit unseren Partnern Fairtrade und der Rainforest Alliancezu gewähren."Jérôme Perez, Global Head of Sustainability Nespresso, sagt: "Der Klimawandelist eine ernsthafte Bedrohung für viele Aspekte unseres Lebens und macht auchvor der Kaffeebranche nicht Halt. Es braucht Know-How und gesunde Ökosysteme, umexzellenten Kaffee zu produzieren. Wir arbeiten seit fast 20 Jahren direkt mitden Farmer:innen zusammen und stellen ihnen erfahrene Agronom:innen an dieSeite, die sie in nachhaltigen Anbaumethoden schulen. Zusätzlich konnten wir mitProjekten wie Reviving Origins Kaffee in einmaligen Regionen, die schon alsverloren galten, wiederaufbauen, etwa in Uganda oder der DR Kongo. Dass wirkürzlich die B Corp-Zertifizierung erhalten haben, ist ein Beleg für das, waswir in den vergangenen Jahrzehnten an Vorarbeit geleistet haben. Der Status alsB Corp bestätigt nun, woran wir schon immer geglaubt haben - dass wir mitunseren Partnern und weiteren Interessengruppen zusammenarbeiten und sie bei