Neon gibt die Einführung von entwicklerfreundlichem, Multi-Cloud- und vollständig verwaltetem Postgres bekannt

San Francisco (ots/PRNewswire) - Neon, Inc. hat heute auf dem WeAreDevelopers

World Congress und dem Prisma Day in Berlin das Technical Preview Release seines

Cloud-nativen, vollständig verwalteten Postgres bekannt gegeben. Nach einer

limitierten Vorabversion, zu der nur geladene Gäste Zugang hatten, ist das

kostenlose Angebot von Neon nun für jedermann verfügbar. Neons innovative

Architektur maximiert die Effizienz und Benutzererfahrung für Entwickler von

heute und hält gleichzeitig die Kosten so gering wie möglich.



Die Hacker News-Community hat Neon am 28. Mai zum Thema Nummer eins der Trending

Topics gewählt. Neons Fähigkeiten wie One-Click-Start, unbegrenzter

Speicherplatz und Autoscaling haben in der Postgres- und der breiteren

Entwickler-Community Anklang gefunden.