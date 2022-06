Mission Bio ernennt Josep Carreras Leukämie-Forschungsinstitut zum ersten Exzellenzzentrum für die Tapestri-Plattform in Europa

South San Francisco, Kalifornien und Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Das

Tapestri Center of Excellence-Programm wird weltweit ausgeweitet, um Tapestris

Einzelzell-Multiomik-Fähigkeiten in ganz Europa anzubieten



nc.&a=Mission+Bio%2C+Inc.) , der Pionier im Bereich der Einzelzell-DNA- und

Multi-omics-Analyse mit hohem Durchsatz, gab heute ein neues Kompetenzzentrum

bekannt, das am Josep Carreras Leukaemia Research Institute angesiedelt ist und

von Manel Esteller, MD, PhD, geleitet wird. Als zweites

Einzelzell-Tapestri-Exzellenzzentrum von Mission Bio und erstes in Europa wird

das Josep-Carreras-Institut akademische und industrielle Best Practices bei der

Verwendung von Einzelzell-DNA und Multi-omics-Sequenzierung in der

hämatologischen Malignitätsforschung sowie ein neues Programm für Brustkrebs

informieren.