PROXIMIE ERHÄLT 80 MILLIONEN US-DOLLAR IN DER SERIE C, UM DIE PRODUKTERWEITERUNG DER PLATTFORM FÜR VERNETZTE CHIRURGIE ZU BESCHLEUNIGEN

Proximie (https://proximie.com/) , die globale Technologieplattform für dasGesundheitswesen, die Operationssäle (OP) digital verbindet, gibt bekannt, dasssie im Rahmen einer Serie-C-Finanzierung 80 Millionen US-Dollar eingeworben hat.Die Investition folgt auf ein Jahr, in dem Proximie einen deutlichen Anstieg desGesamtauftragswertes verzeichnete, über 13.000 Operationen unterstützte undseine globale Präsenz auf 100 Länder ausdehnte.Die Finanzierungsrunde wurde von Advent Life Sciences angeführt, einem derführenden transatlantischen Risikokapitalinvestoren, der innovative Unternehmenim Bereich der Biowissenschaften aufbaut. Neue Investoren waren EmersonCollective, der von Laurene Powell Jobs gegründete Impact Investor, SoftBankVision Fund 2, British Patient Capital, Mubadala Investment Company und dieMinderoo Foundation. Bestehende Investoren wie F-Prime Capital, Eight Roads,Questa Capital, Global Ventures und Maverick Ventures beteiligten sich ebenfallsan der Runde.Der Erlös wird verwendet, um die Entwicklung von Schlüsselprodukten und-dienstleistungen zu beschleunigen, das Ökosystem von Proximie auszubauen unddas Operating System of the OR zu skalieren - eine zentralisierte Plattform fürdie vernetzte chirurgische Versorgung. Krankenhäuser und chirurgische Zentren,die die Technologie von Proximie hebeln, werden Zugang zu präoperativen Datenhaben, die die Patientenversorgung unterstützen, sowie zu Tools für dieZusammenarbeit in Echtzeit, um die Pflege zu erfassen, zu schulen unddurchzuführen, und zu Tools für das postoperative Content Management, um Inhaltezu erfassen und an ihre Kollegen zu verteilen. Zusammengenommen wird Proximie esden Gesundheitssystemen ermöglichen, eine intelligente, digitale Ebene für denOP einzurichten, mit der sie Zeit und Geld sparen und mehr Leben retten können.Proximie wurde bereits in über 500 Krankenhäusern weltweit für Fälle inchirurgischen Fachgebieten eingesetzt. Krankenhäuser haben die Technologie vonProximie eingesetzt, um den Rückstau in der Chirurgie nach COVID-19 effizienterabzubauen, die Ausbildung von Chirurgen bei gleichbleibenden Kosten zubeschleunigen und Hub-and-Spoke-Modelle aufzubauen, bei denen die chirurgischeVersorgung und das Fachwissen an zentralen Standorten konzentriert werden, um