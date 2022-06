UNHCR präsentiert Flüchtlingszahlen 2021

GENF (dpa-AFX) - In der schwierigen Weltlage mit Kriegen, Konflikten und Krisen wie dem Klimawandel legt das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) am Donnerstag seinen neuen Weltflüchtlingsbericht vor. Die Zahlen dürften einen Rekord erreichen, wie schon seit vielen Jahren. Der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, beklagt, dass Krisen immer vertrackter werden und Konflikte immer seltener mit einem dauerhaften Frieden gelöst werden. Allein durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sind in diesem Jahr 4,9 Millionen Menschen zusätzlich aus ihrem Heimatland vertrieben worden./oe/DP/nas