ReNew gibt die Ergebnisse für das vierte Quartal (Q4 GJ22) und das Geschäftsjahr 2022 bekannt, die beide am 31. März 2022 endeten

Operative Höhepunkte

· Die in Betrieb genommene Kapazität des Unternehmens stieg im vierten Quartal des GJ22 um 0,13 GWs. Zum 31. März 2022 umfasste das Portfolio des Unternehmens 10,7 GW, von denen 7,6 GW in Betrieb genommen und 3,1 GW zugesagt waren. Nach Ende des Quartals schloss das Unternehmen endgültige Vereinbarungen über den Kauf von 528 MW an erneuerbaren Energien ab und unterzeichnete weitere ~1,6 GWs an PPAs, wodurch sich das Gesamtportfolio des Unternehmens auf 12,8 GWs erhöht

· Die Gesamteinnahmen (oder Gesamteinnahmen) für das am 31. März 2022 endende GJ22 beliefen sich auf 69.195 Mio. INR (912 Mio. US$), was einem Anstieg von 27,0 % gegenüber dem GJ21 entspricht. Die Gesamteinnahmen für das vierte Quartal des GJ22 betrugen 17.615 Mio. INR (232 Mio. US$), ein Anstieg von 31,1 % gegenüber dem vierten Quartal des GJ21.

· Das bereinigte EBITDA(2) für das GJ22 betrug 55.144 Mio. INR (727 Mio. US$), ein Anstieg von 31,7 % gegenüber dem GJ21. Bei dem geplanten Wechselkurs von 75,00 INR zu 1,00 US$ hätte das bereinigte EBITDA 735 Mio. US$ betragen. Das bereinigte EBITDA für das vierte Quartal des GJ22 betrug 12,787 Mrd. INR (169 Mio. US$), was einem Anstieg von 49,4 % gegenüber dem vierten Quartal des GJ21 entspricht. Das bereinigte EBITDA wurde nicht um die witterungsbedingten negativen Auswirkungen in Höhe von ca. 5,691 Mrd. INR (75 Mio. US$) für das GJ22 und ca. 1,517 Mrd. INR (20 Mio. US$) für das vierte Quartal des GJ22 sowie um das EBITDA in Höhe von 471 Mio. INR (6 Mio. US$) im GJ21 aus dem Dachportfolio, das im Februar 2022 verkauft wurde, bereinigt.

· Der Nettoverlust für das GJ22 betrug 16,127 Mrd. INR (213 Mio. US$) gegenüber einem Nettoverlust von 8,033 Mrd. INR (106 Mio. US$) im GJ21. Der Nettoverlust für das Geschäftsjahr 2002 enthielt 13.224 Mio. INR (174 Mio. US$) an Kosten im Zusammenhang mit der Börsennotierung an der Nasdaq Stock Market LLC, der Ausgabe von Aktienoptionsscheinen, aktienbasierten Zahlungen im Zusammenhang mit der Börsennotierung und anderen Faktoren.