Highlander Partners gibt die Übernahme der McIntosh Group bekannt, dem führenden Anbieter von Premium-Audiotechnologie für Endverbraucher

Dallas (ots/PRNewswire) - Die McIntosh Group wird als Anker für die neueHighlander Luxus-Technologieplattform dienenHighlander Partners, L.P. ("Highlander"), eine führende private Investmentfirma,hat heute die Übernahme der McIntosh Group durch eine neu gegründeteHoldinggesellschaft ("der Konzern" oder "das Unternehmen") bekannt gegeben. DieMcIntosh Group ist seit Jahrzehnten führend und innovativ im Bereichhochwertiger Audio-Geräte und produziert und vertreibt heute weltweit die bestenVerstärker, Lautsprecher, Plattenspieler und andere Audio-Produkte untermehreren renommierten Marken. Das Unternehmen wird von seinem Engagement fürhohe Leistung, anspruchsvolle Technologie, raffiniertes Design und handwerklicheFertigung angetrieben. Diese Grundsätze haben zu Marken geführt, die für ihrunvergleichliches Design, ihre Produktqualität und die gute Verbrauchererfahrungbekannt sind.Der Konzern wird von der legendären Marke McIntosh getragen. Seit 1949 werdenMcIntosh-Verstärker in Binghamton, New York, entwickelt und handgefertigt. Siehaben unglaubliche Geschichten zu erzählen und haben Veranstaltungen wie dieAmtseinführung von Präsidenten bis hin zu Woodstock '69 ermöglicht. DieMcIntosh-Verstärker sind weltweit bekannt für ihr symbolträchtiges Design -klassische Röhren, Knöpfe und die beliebte blaue Frontplatte - sowie für ihreunvergleichliche, leistungsstarke Klangqualität.Zum Konzern gehört auch Sonus Faber, ein Luxus-Designer und -Hersteller vonPremium-Lautsprechern. Die Marke mit Sitz in Vicenza (Italien) konzentriert sichseit jeher auf ihre Handwerkskunst, die zur Entstehung der elegantestenAudioprodukte der Welt führt. Sonus Faber bietet eine Reihe von Produkten, dievon meisterhaft gestalteten Lautsprechern bis hin zu individuell installiertenLösungen und hochmodernen drahtlosen Streaming-Lautsprechern reichen. WieMcIntosh verbindet Sonus Faber Design und Innovation, um überlegenetechnologische Produkte zu entwickeln, die gleichzeitig Kunstwerke sind und vonAudiofans und designorientierten Verbrauchern gleichermaßen verehrt werden.Darüber hinaus bietet die McIntosh Group vollständig integrierteVertriebsdienste in Nordamerika, Mittel- und Südamerika, dem VereinigtenKönigreich und den Benelux-Ländern für ihre eigenen Marken sowie mehrere Markenvon Drittanbietern, darunter Pro-Ject (Premium-Plattenspieler), Rotel(Premium-Verstärker und Elektronik) und Bassocontinuo (in Italien gefertigteAudio-Racks). Der Konzern rühmt sich auch eines florierendenAutomotive-Entertainment-Geschäfts und liefert Audiotechnologie für ausgewähltePremium-Modelle. Dazu gehören der Grand Wagoneer und der Jeep Grand Cherokee L