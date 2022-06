NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Euronext von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft, aber das Kursziel auf 101 Euro belassen. Die Aktien der europäischen Börsenbetreiber hätten sich besser als der Finanzsektor entwickelt, zuletzt aber trotz gestiegener Konsensschätzungen nachgegeben, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dies habe die Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) unter das Niveau der Vergangenheit sowie jenes der globalen Wettbewerber gedrückt. Das Euronext-Papier sei angesichts der anziehenden Ergebnisdynamik sowie der vorhandenen Barmittel für mögliche Zukäufe zunehmend attraktiv./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2022 / 18:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2022 / 00:15 / BST



Rating: Overweight

Analyst: JPMorgan

Kursziel: 101 Euro