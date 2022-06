DAS NEUE ZEITALTER DER TECH-TALENTE EXPERIS VERÖFFENTLICHT NEUEN BERICHT, DER ZEIGT, DASS SOFT SKILLS DIE NEUEN POWER SKILLS SIND

Milwaukee (ots/PRNewswire) - Untersuchungen zeigen, dass Arbeitgeber bei der

Talentakquise einen kreativeren und innovativeren Ansatz verfolgen müssen



Während sich der Bedarf an IT-Fähigkeiten schneller als je zuvor entwickelt und

spezialisierte Technologiefachkräfte sehr gefragt sind, werden wichtige Soft

Skills, auch bekannt als "Power Skills", im Rekrutierungs- und

Ressourcenbeschaffungsprozess oftmals vernachlässigt. Trotz der anhaltenden

Diskussion über die entscheidende Bedeutung von Weiterbildung und Umschulung

("Upskilling" und "Reskilling") bleibt das latente Potenzial unter den

Arbeitnehmern in der Mitte der so genannten "Tech-Talent-Pyramide" ungenutzt.

"The New Age of Tech Talent", ein Bericht von Experis, einem weltweit führenden

Anbieter von IT-Ressourcen und Managed Services und Teil der ManpowerGroup

(NYSE: MAN) macht deutlich, dass Arbeitgeber ihre Talentstrategie kreativer und

agiler gestalten müssen - sowohl innerhalb als auch außerhalb ihres

Unternehmens. Die Studie legt nahe, dass sich HR-Führungskräfte von

Personaldaten, einer klaren Talent-Philosophie und der Bereitschaft zum

Experimentieren leiten lassen sollten.