PlantGurt von Plant Veda auf der Planted Expo ausgezeichnet

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Der löffelfertige Joghurt wird demnächst in ausgewählten Filialen von Whole Foods erhältlich sein.

Vancouver, BC – 15. Juni 2022 – Plant Veda Foods Ltd. („Plant Veda“ oder das “Unternehmen”) (WKN: A3CS6B +++ CSE: MILK +++ OTC:PLVFF), ein preisgekrönter Hersteller von milchalternativen Lebensmitteln, gibt bekannt, dass sein neuestes Produkt, PlantGurt, auf der Planted Expo am 5. Juni 2022 als Best in Show in der Kategorie Snacks ausgezeichnet wurde.

Die Planted Expo war Kanadas größtes pflanzenbasiertes Event des Jahres, bei dem sich über 200 vegane Ess- und Lifestyle-Unternehmen an einem Ort versammelten, zusammen mit einer Bühne voller aufschlussreicher, informativer und inspirierender Redner aus der ganzen Welt. Die diesjährige Veranstaltung zog über 10.000 Besucher an.

Als Höhepunkt der Veranstaltung konnten die Teilnehmer Hunderte von Produkten probieren und ihre Stimme für die Best in Show Awards in 5 Kategorien abgeben, darunter Lifestyle, Snack, Sip, Herzhaftes und Süßes. Die Mango-Version des löffelfähigen Joghurts von Plant Veda (mit echten Mangostücken) gewann den Preis in der Kategorie Snack. PlantGurts werden mit einer Kombination aus Hafer, Cashewnüssen, Erbsen und Kokosnuss-Agave sowie echten Früchten hergestellt, um eine gesunde Ernährung und einen guten Geschmack ohne Zusatz von raffinierten Zutaten zu gewährleisten.

Der PlantGurt wird demnächst in bestimmten Whole Foods Market-Filialen in British Columbia erhältlich sein.

"Die Entwicklung von Joghurts auf Pflanzenbasis, die die richtige Textur und den richtigen Geschmack haben, ist sehr schwierig, und ich bin unserem Team sehr dankbar für die harte Arbeit zur ständigen Verbesserung der Rezeptur", sagte Sunny Gurnani, CEO von Plant Veda. "Ich freue mich auf eine erfolgreiche Einführung unserer Joghurts bei Whole Foods."

"Der neue Mango-Joghurt von Plant Veda mit echten Mangostückchen hat mir sehr gut gefallen. Herzlichen Glückwunsch an das Team von Plant Veda zum Gewinn des Best-in-Show-Snacks und dazu, dass sie ihr Bestes auf die Messe gebracht haben", fügte Stevan Mirkovich, Miteigentümer von Plant, hinzu.