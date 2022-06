Traction Uranium tritt der Saskatchewan Mining Association, der Stimme für Bergbau und Exploration in Saskatchewan, bei

16. Juni 2022 - Vancouver BC - Traction Uranium Corp. (das „Unternehmen“ oder „Traction“) (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K), ein in der Mineralexploration tätiger Emittent, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung von Konzessionsgebieten mit Entdeckungspotenzial in Kanada - einschließlich seiner zwei Vorzeige-Uranprojekte in der weltweit bekannten Athabasca-Region - gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nun Mitglied der Saskatchewan Mining Association (SMA) ist und sich damit noch stärker in die Exploration- und Bergbaulandschaft von Saskatchewan integriert. Die Mitgliedschaft ermöglicht es Traction, sich an vorderster Front der politischen Rahmenbedingungen und regulatorischen Änderungen zu engagieren, die Bergbau- und Explorationsunternehmen in Saskatchewan betreffen.