Die Aktie der Online-Apotheke gehörte zu den Gewinnern der Coronakrise, doch etwas später stürzte die Aktie ab. Zwar ist ein Gewinn erst im Jahr 2024 geplant, doch Analysten sehen jetzt wieder Kurspotenzial. Alexander Thiel von der US-Bank Jefferies bestätigte seine Kaufempfehlung für Shop Apotheke mit einem Kursziel von 201 Euro. Gegenüber dem aktuellen Kurs bei 88 Euro wäre das ein Plus von rund 128 Prozent. Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Shop Apotheke von 138 auf 136 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach einer Konferenz des Bundesverbands Deutscher Versandapotheken zeigte sich Analyst Otto Sieber in einer am 7. Juni 2022 vorliegenden Sektorstudie optimistisch mit Blick auf die Perspektiven der Branche.

Zum Chart

Der lange Abwärtstrend beginnend mit 16. Februar 2021 scheint mit dem Doppel-Tief am 7. März 2022 und am 25. April am Level von 66,34 Euro einstweilen einen Boden gefunden zu haben. Danach notieren die Kurse fester. Am gestrigen Handelstag schloss der Kurs 6,90 Prozent im Plus und war dabei in guter Gesellschaft mit Werten wie Spotify, Snap und einigen anderen Internetwerten. In einem Szenario könnte der Kurs auf diesem Zuwachs aufbauen und den Widerstand bei 101,16 Euro überwinden. In einem anderen Szenario wäre dieser Zuwachs eine kurzlebige FOMO-Rally, wo die Unterstützung bei 81,16 Euro durchbrochen wird und sich der Kurs in der Unterstützungszone zwischen 66,34 Euro und 81,16 Euro stabilisiert. Mittelfristig ist aber auch die Rückkehr in den Abwärtstrend denkbar, wenn sich das Zinsniveau - schneller als von den Marktteilnehmern erwartet – erhöht. Die Strategie im Artikel fußt auf dem ersten Szenario.