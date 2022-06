Im SDax wird das Pharmaunternehmen Medios anstelle von Nordex aufgenommen werden. Im TecDax wird Nordex durch den Spezialisten für Photovoltaik SMA Solar Technology ersetzt. Der Wechsel wird am 20. Juni 2022 vollzogen.

Die Nordex-Aktie wird aus dem SDax und dem TecDax genommen. Grund ist die verzögerte Vorlage der Quartalszahlen des deutschen Herstellers von Windkraftanlagen. Dies teilte die Deutsche Börse als Indexanbieter am Mittwochabend mit.

In einer Mitteilung der Deutschen Börse heißt es: "Aufgrund der Verletzung von Basiskriterien (fristgerechte Veröffentlichung von Quartalsberichten oder Quartalsmitteilungen, gemäß Kapitel 5.1.2 im „Guide to the DAX Equity Indices“) wird Nordex SE aus dem SDAX und dem TecDAX genommen. Nachrücker im SDAX ist Medios AG, im TecDAX rückt SMA Solar Technology AG nach."

Im frühen Handel an der Börse Frankfurt steht die Nordex-Aktie mehr als zwei Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 9,26 Euro (Stand:16.06.2022, 09:06 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion