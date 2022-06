Berichtete Zahlen im Geschäftsbericht untergraben erfreuliche Ergebnisentwicklung in zweierlei Hinsicht



OTRS hat jüngst den Geschäftsbericht 2021 veröffentlicht und im Zuge dessen die vorläufigen Eckwerte bestätigt (Umsatz: +13,8% yoy; EBITDA: +4,6%; vgl. Comment 17.05). Zudem veranstaltete der Software-Anbieter einen Earnings Call, der mitunter die angestoßenen Investitionen im laufenden Geschäftsjahr thematisierte.



Bereinigung der aktivierten Eigenleistungen zeigt Profitabilitätssprung: Die GuV offenbart einen u.E. nicht aussagekräftigen Margenrückgang (EBIT-Marge: -2,5 PP yoy). Um eine Vergleichbarkeit der Profitabilität zu gewährleisten, erscheint eine Eliminierung der in unterschiedlicher Höhe aktivierten Eigenleistungen und damit zusammenhängender Abschreibungen sinnvoll. Die bereinigte EBIT-Marge erhöhte sich sogar von 8,7% auf 13,2% (+4,5 PP yoy) zum vierten Mal in Folge.



[Tabelle]



Nicht im AG-Abschluss berücksichtige Töchter mit Ergebnisvervielfachung: Daten zu den Tochtergesellschaften in den USA, Brasilien, Ungarn, Mexiko und Singapur werden aufgrund eines noch nicht vorhandenen Konzernabschlusses bislang nicht in das Zahlenwerk der OTRS AG integriert. Der von diesen Einheiten im Anhang ausgewiesene Jahresüberschuss von insgesamt 0,434 Mio. Euro (Vj. 0,140 Mio. Euro; +210,0% yoy) deutet auf eine dynamische Geschäftsentwicklung hin. Wir rechnen mit einer Übermittlung dezidierter Umsatz- und Ergebniskennziffern seitens OTRS in den nächsten Wochen. 2020 betrug der Erlös der fünf Tochtergesellschaften 1,7 Mio. Euro. Für 2021 gehen wir von 2,0 Mio. Euro aus (zusätzlich: 18,1%). OTRS hält die Veröffentlichung eines Konzernabschlusses grundsätzlich bereits ab dem GB 2022 für möglich. Unserer Ansicht nach stellt dies einen klaren Kurstrigger dar, weil sich diese Thematik nicht "auf dem Radar" vieler institutioneller Investoren befinden dürfte.

Investitionsprogramm in 2022: Im laufenden Jahr stellt der Vorstand die Weichen für ein mittelfristig zweistelliges Top-Line-Wachstum. Neben der Ersteinführung von SAP und einer beabsichtigten Zusammenarbeit mit Gartner avisiert OTRS auch den Aufbau eines Kompetenzzentrums in Litauen, um dem Fachkräftemangel aktiv entgegenzuwirken. Dies führt u.E. temporär zu einem deutlichen Margenrückgang (ber. EBIT-Marge 2022e: 7,9%). Mit einer Nettoliquidität i.H.v. 4,3 Mio. Euro (knapp 20% der Marktkapitalisierung) ist das Unternehmen für eigenfinanziertes Wachstum komfortabel aufgestellt.

Fazit: Zwar lässt sich der (bereinigte) Bottom-Line-Anstieg in 2022 investitionsbedingt nicht wiederholen. Die Wachstumsperspektiven sind auf dem derzeitigen Bewertungsniveau (Free Cashflow-Yield 2023e: 8,3%) u.E. dennoch nur unzureichend im Aktienkurs reflektiert. Nach Fortschreibung des DCF-Modells bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 25,00 Euro (zuvor: 24,00 Euro).







