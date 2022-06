Swarovski Kristallwelten begrüßten die 16-millionsten Besucher

Wattens/Tirol (ots) - Isabel Pöhlmann und Kerstin Jastrub aus Bayern knackten

mit ihren Kindern magische Besuchermarke in der Tiroler Erlebnisdestination



Am Mittwoch, den 15. Juni 2022, wurden in den Swarovski Kristallwelten die

16-millionsten Besucher seit der Eröffnung im Jahr 1995 gezählt. Bei den

Jubiläumsgästen handelt es sich um Isabel Pöhlmann und Kerstin Jastrub aus

Bayern, die die Swarovski Kristallwelten mit ihren Kindern besuchten. Während

Gäste aus Fernmärkten nur langsam wieder zurückkehren, bleibt der DACH-Raum ein

wichtiger Markt für die Tiroler Erlebnisdestination.