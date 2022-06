Fabled Copper meldet bis zu 7,73% Kupfer in Splitterproben von der Book 6 Kupfersichtung

Abbildung 1 – Allgemeiner Projekt-Lageplan

Das Projekt besteht aus dem Neil Projekt, dem Toro Projekt und dem Bronson Projekt im Norden von British Columbia. Siehe Abbildung 2 unten.

Abbildung 2 - Lageplan

Peter Hawley, Präsident und CEO, berichtet:"Das Bronson Projekt umfasst 4 Mineral-Konzessionen, die sich über etwa 2.524,6 Hektar erstrecken, wobei die Hauptziele des Arbeitsprogramms 2021 darin bestanden:

i) Durchführung einer Feldkampagne, bestehend aus Erkundungsprospektierung auf den Bronson-Claims.

ii) Abschluss eines konzentrierten Programms auf dem Book 6 Ader-Ziel, bestehend aus detaillierten Probenahmen, elektromagnetischen Niederfrequenz- und geophysikalischer Bodenmagnetometer-Untersuchungen und einer UAV-Fotogrammetrieuntersuchung.

iii) Durchführung von Alterationsmineralkartierungen und Zielbestimmung mittels sichtbarem Nahinfrarot (VNIR), kurzwelligem Infrarot (SWIR) und thermischem Infrarot (TIR) unter Verwendung von multispektralen Satellitendaten des fortgeschrittenen weltraumgestützten Wärmeemissions- und Reflexionsradiometers (ASTER), siehe Abbildung 3 unten.

Abbildung 3 - Bronson Projekt, Lage von Book 6

Insgesamt wurden 56 Personentage auf dem Grundstück verbracht und 199 Gesteinsproben in 7 aussichtsreichen Gebieten entnommen, nämlich in Book 6, Book 9, B00k 10, 428 Central, 428 South, PJ105 und PJ100. Siehe Abbildung 4 unten.

Abbildung 4 - Bronson Projekt, Gebiet der 2021er Prospektierung

Wir haben bereits über das Book 6 Projekt berichtet, wo eine unbemannte Luftfahrzeug-Fotogrammetrie-Untersuchung (UAV) über dem Book 6 Aderziel durchgeführt wurde, die zu folgendem führte:

(i) Generierung von hochauflösenden Fotogrammetrie-Datensätzen für das Aderziel, um Gesteins-kontrollen der Kupfermineralisierung besser zu verstehen.

(ii) Erstellung von hochauflösenden digitalen Geländemodellen (DTM) zur Unterstützung der 3D-Modellierung der Ziele.

(iii) Erstellung von Basisbildern zur Erfassung des aktuellen Zustands der Oberflächenstörung an Standorten, die in den kommenden Jahren aktiv erkundet werden sollen.

Die erzeugten Daten wurden für die Vor-Ort-Zielsuche nach sichtbaren Kupfervorkommen auf dem Farb-Orthofoto verwendet, da die Auflösung von 3 cm ausreicht. Dies führte zu einer Vor-Ort-Untersuchung der Mineralisierung und zur Beprobung der Book 6 Ader, bei der insgesamt 113 Proben für eine erste Bewertung gesammelt wurden. Klicken Sie hier (https://pr.report/fpbdGr54), um den Drohnenflug die Book 6 Ader des Bronson Projekts anzusehen.

Die Book 6 Ader ist in südlicher Richtung entlang eines relativ flach verlaufenden Tals auf einer Höhe von 1.988 bis 1.912 Metern freigelegt. Entlang der freiliegenden Ader und in den umliegenden Gebieten wurden insgesamt 113 Gesteinsproben, 11 Grabproben (7 Float-Proben und 95 Splitterproben), entnommen. Siehe Foto 1 unten.

Foto 1 - Bronson Projekt, Book Ader aus Hubschraubersicht

Zwei Adern, die als Haupt- und Westader bezeichnet wurden, wurden systematisch an verschiedenen Stellen südlich der Veräderung untersucht. Jeder Abschnitt wurde von der Probe D-723035 am nördlichen Ende des mineralisierten Hauptgangs in Richtung Süden verkettet (gemessen). Die Untersuchungsergebnisse und Durchschnittswerte der Abschnitte sind in Tabelle 1 unten aufgeführt.

Die Hauptader wurde auf einer Länge von 68 Metern mit Weiten von 0,50 bis 1,60 m untersucht (Abschnitte 0 bis 68 Meter Süd). Die Hauptader verläuft in einem Winkel von 177 bis 181 Grad durch gescherte Sedimente und fällt steil nach Westen ab. An ihrem südlichen Ende, wo sie von einem nach Nordwesten verlaufenden Gang durchdrungen wird, knickt die Ader leicht nach Ost-Südosten ab. In den Proben wurden Chalkopyrit-Konzentrationen von bis zu 10% festgestellt, aber im Allgemeinen liegt der Chalkopyrit-Gehalt bei etwa 1 %. Siehe Abbildungen 5 und 6 unten.

Abbildung 5 - Bronson Projekt, Book 6 - Nördliche Probenstandorte und Kupferwerte

Abbildung 6 - Bronson Projekt, Book 6 - Südliche Probenstandorte und Kupferwerte

Zwölf Abschnitte (D-723035-042 & 044-055) wurden auf einer Länge von 68 Metern mittels Splitterproben untersucht. Neun der 12 Abschnitte enthielten durchschnittlich 0,13 bis 0,47 % Cu über Weiten von 0,65 bis 1,40 Meter.

Drei Abschnitte wiesen Durchschnittswerte von 2,10 bis 6,40% Cu auf:

- Abschnitt 31S (Proben D-723042 & 044) - 2,83% Cu über 0,70 Meter;

- Abschnitt 55S (Proben D-723052 & 053) - 2,10% Cu über 1,00 Meter und

- Abschnitt 68S (Proben D-723054 & 055) - 6,36% Cu über 1,60 Meter.

Vier einzelne Splitterproben enthielten einen Cu-Gehalt von über 1%:

- Proben D-723042 & 044 entlang des Abschnitts 31S mit einem Gehalt von 1,57 und 3,77% Cu auf 0,30 bzw. 0,40 Metern;

- Probe D723053 über 0,60 Meter auf Abschnitt 55S ergab 3,44% Cu und

- Probe D723054, die über 1,10 Meter in Abschnitt 68S entnommen wurde, enthielt 7,73% Cu (siehe Foto 2 unten).

Foto 2 - Bronson Projekt, mineralisierte Ader Book 6 Nord

Die mineralisierte Westader ist an zahlreichen Stellen entlang einer Länge von etwa 400 Metern freigelegt. Diese Ader verläuft in einem Winkel von 175 bis 183 Grad und neigt sich in einem Winkel von 85 Grad nach Westen. Sie ist 0,20 bis 3,60 Meter breit und enthält bis zu 75% massives Chalkopyrit und 2% Bornit. In drei Proben (D-723080, 092 & 116) wurden Bleiglanzkonzentrationen von < 1% bis 20% festgestellt. Im Norden liegt die West Ader 2 bis 10 Meter westlich der Hauptader, während die Hauptader durch einen nach Nordwesten verlaufenden Gang abgeschnitten zu sein scheint. Die Westader setzt sich in Richtung Süden fort und ist an verschiedenen Stellen, an denen die Gänge freigelegt sind, nach Westen versetzt. Sechsundfünfzig Splitterproben (D-723057-069, 077-084, 086-095, 097-100, 102-113 & 115-123) wurden in 34 Abschnitten von 31S bis 411S auf einer Höhe von 1.912-1.962 Metern gesammelt. Siehe Foto 3 unten.

Foto 3 - Bronson Projekt, mineralisierte Ader Book 6 Nord

Von den 34 untersuchten Abschnitten enthielten 13 Abschnitte mit einer Breite von 0,20 bis 4,70 Metern mehr als 1% Cu.

Tabelle 1 - Bronson Projekt, Book 6 Kupfersichtung

PROBEN-NR. NAD83E NAD83N HÖHE ABSCHNITT LAGE Meter WEITE (Meter) CU % ADER (für jeden Abschnitt) (Zentrum) (Zentrum) (S. von D-723035) D-723035 366156 6449512 1988 0 0,65 0,41 HAUPT D-723036 366156 6449508 1988 4 1,10 0,15 HAUPT D-723037 366155 6449504 1988 8 0,80 0,13 HAUPT D-723038 366155 6449501 1988 11 0,80 0,37 HAUPT D-723039, 040 366155 6449492 1988 20 1,50 0,25 HAUPT D-723041 366153 6449486 1988 26 1,00 0,39 HAUPT D-723042, 044 366155 6449481 1988 31 0,70 2,83 HAUPT D-723045, 046, 051 366154 6449470 1988 42 1,00 0,33 HAUPT D7-23047 366153 6449467 1988 45 0,90 0,37 HAUPT D-723048, 049, 050 366153 6449463 1988 49 1,40 0,47 HAUPT D-723052, 053 366153 6449457 1988 55 1,00 2,10 HAUPT D-723054, 055 366154 6449444 1988 68 1,60 6,36 HAUPT D-723057 366153 6449481 1988 31 0,40 0,26 West D-723058 366153 6449472 1988 40 1,20 0,06 West D-723059 366148 6449463 1988 49 0,50 0,01 West D-723060 366147 6449460 1988 52 0,50 0,00 West D-723061, 062, 063 366148 6449454 1988 58 2,20 0,09 West D-723064, 065 366147 6449448 1988 64 1,30 0,10 West D-723066 366147 6449444 1969 68 1,10 0,01 West D-723067, 068 366142 6449399 1969 113 1,00 2,31 West D-723069, 077 366133 6449337 1954 175 1,50 0,49 West D-723078, 079 366134 6449334 1954 178 1,30 1,03 West D-723080 366133 6449323 1954 189 1,00 1,25 West D-723081, 082 366132 6449317 1954 195 1,20 1,03 West D-723083 366130 6449305 1954 207 0,80 0,20 West D-723084 366129 6449298 1954 214 0,50 0,25 West D-723086 366128 6449293 1954 219 1,00 0,35 West D-723087 366128 6449283 1954 229 0,80 0,16 West D-723088 366127 6449274 1954 238 0,80 0,15 West D-723089,090 366126 6449268 1954 244 2,40 0,17 West D-723091, 092 366125 6449255 1954 257 1,30 0,51 West D-723093 366124 6449237 1954 275 1,00 0,40 West D-723094 366123 6449229 1954 283 0,90 3,04 West D-723095, 097 366123 6449220 1954 292 0,90 1,40 West D-723098, 099 366123 6449217 1954 295 0,80 5,38 West D-723100 366124 6449209 1954 303 0,80 0,68 West D-723102 366103 6449190 1917 322 0,20 2,62 West D-723103 366103 6449187 1917 325 0,25 4,18 West D-723104, 105 366102 6449182 1917 330 0,35 0,12 West D-723106, 107, 108 366102 6449182 1917 335 1,00 0,26 West D-723109, 110 366102 6449177 1917 338 0,65 0,93 West D-723111 366100 6449149 1922 363 0,40 3,19 West D-723112 366088 6449109 1912 403 1,50 0,52 West D-723113, 115, 116, 117 366089 6449105 1912 407 4,70 2,10 West D-723118, 119, 120, 121 366090 6449103 1912 409 2,30 1,26 West D-723122, 123 366091 6449101 1912 411 2,30 2,38 West

Interessante Abschnitte mit Cu-Gehalten/Weiten umfassen folgende, siehe Foto 4 unten:

- Abschnitt 113S - 2,31% Cu/1,00 m; Abschnitt 178S - 1,03% Cu/1,30 m;

- Abschnitt 189S - 1,25% Cu/1,00 m; Abschnitt 195S - 1,03% Cu/1,20 m;

- Abschnitt 283S - 3,04% Cu/0,90 m; Abschnitt 292S - 1,40% Cu/0,9 m;

- Abschnitt 295S - 5,38% Cu/0,80 m; Abschnitt 322S - 2,62% Cu/0,20 m;

- Abschnitt 325S - 4,18% Cu/0,25 m; Abschnitt 363S - 3,19% Cu/0,40 m;

- Abschnitt 407S - 2,10% Cu/4,70 m; Abschnitt 409S - 1,26% Cu/2,30 m;

- Abschnitt 411S - 2,3 % Cu/2,30 m.

Foto 4 - Bronson Projekt, Book 6 - Nördliche mineralisierte Aderabschnitte von Interesse

Achtzehn einzelne Splitterproben wiesen einen Cu-Gehalt von mehr als 1% auf. Von den 56 entnommenen Splitterproben wurden 7 (D-723062, 90, 107, 108, 109, 117 und 119) aus gescherten Sedimenten entnommen, die die Ader umgeben. Die Proben D-723117 und 119 aus gescherten Sedimenten in den Abschnitten 407S und 409S enthielten 0,43% Cu über 1,10 m bzw. 0,88% Cu über 0,50 m.

In den Proben wurden Blei- und Zinkwerte von über 1% und Silberwerte von über 10 ppm (g/t) festgestellt:

- D-723080 - 1,20% Pb über 1,00 m; D-723084 - 12,90 ppm Ag über 0,50 m;

- D-723092 - 7,33% Pb & 55,90 ppm Ag über 0,50 m; D-723095 - 14 ppm Ag über 0,50 m;

- D-723098 - 1,46% Zn über 0,30 m; D-723099 - 28,40 ppm Ag über 0,50 m;

- D-723116 - 1,50% Pb über 1,10 m; D-723120 - 19,10 ppm Ag über 0,30 m.

Entlang des Streichens, 30 bis 90 Meter nördlich der Hauptader und 30 bis 150 Meter südlich der Westader, wurden nicht mineralisierte Aufschlüsse von Quarz-Karbonat-Adern erkundet. Im Norden wurden 5 Proben (D-723026-028 & 031-032) und im Süden 4 Proben (D-723124-127) entnommen. Alle diese Proben ergaben einen Gehalt von < 0,02% Cu.

Eine Freilegung von unregelmäßig geformten, mineralisierten (bis zu 10% Chalkopyrit) Quarz-Karbonat-Adern wurde auf einer Höhe von 1.871 bis 1.873 Metern, 270 Meter südöstlich des südlichen Endes der Westader, entdeckt. Die Ader scheint bis zu 3,60 Meter breit zu sein. Siehe Foto 5 unten

Foto 5 - Bronson Projekt, westliche mineralisierte Ader Book 6

Neun Splitterproben (D-723128-128 & 131-137) wurden in verschiedenen Ausrichtungen über 3 Abschnitte von Adern und Sedimenten gesammelt. Die Probe D-723131 der Ader über 0,80 Meter enthielt den höchsten Cu-Gehalt von 5,42%. Die übrigen Proben enthielten < 0,36% Cu. Eine Grabprobe (D-723074) an der Veräderung wurde 30 Meter nördlich auf einer Höhe von 1.874 Metern entnommen. Diese Probe, die 3% Sulfide enthielt, wies einen Kupfergehalt von 0,65% auf.

Nördlich und nordöstlich der Hauptader wurden zahlreiche, hauptsächlich nordwestlich verlaufende Spannungsadern untersucht. Die Adern sind nicht mineralisiert und die 8 entnommenen Proben (D-723019-025 & 030) wiesen einen geringen Cu-Gehalt von <0,036% auf. Eine südlich verlaufende Quarzader, 350 Meter östlich-nordöstlich der Hauptader, wurde mit Grabproben untersucht (D-323029) und enthielt einen geringen Cu-Gehalt von 0,002%.

Eine mineralisierte (1% Chalkopyrit) Flotationsprobe (D-723035), die in einem Bach am südlichen Ende der Hauptader entnommen wurde, ergab einen Kupfergehalt von 2,45%.

Alle entnommenen Proben wurden fotografiert und der GPS-Standort sowie ein Metallprobenetikett an Ort und Stelle belassen, um bei Bedarf später darauf zurückgreifen zu können. All diese Daten sowie die Untersuchungsergebnisse wurden mit Geotags versehen und in einer .kml /.kmz-Datei gespeichert, die z.B. in Google Earth zur einfachen Referenzierung verwendet werden kann. Siehe Foto 6 unten.

Foto 6 - Bronson Projekt, Book 6 Geotagging-Daten

Blick nach vorn

Weitere Veröffentlichungen zu den geophysikalischen und strukturellen Interpretationsergebnissen des Kupfervorkommens auf dem Grundstück Bronson, Book 6, werden in den nächsten Wochen folgen.

QA QC Prozedur

Die von Fabled Copper Corp. gemeldeten Analyseergebnisse der Probenahmen beziehen sich auf Gesteinsproben, die von den Mitarbeitern von Fabled Copper Corp. direkt an ALS Chemex, Vancouver, British Columbia, Kanada, geschickt wurden. Die Proben wurden gemäß der ALS Chemex-Methode PREP-31 zerkleinert, aufgespalten und pulverisiert und anschließend auf das 33-Elemente-Paket ME-ICP61 durch Aufschluss mit vier Säuren und ICP-AES-Finish analysiert. Die ME-GRA21-Methode ist für Gold und Silber mittels Feuerprobe und gravimetrischen Abschluss, 30 g nominales Probengewicht.

Über-Limit Methoden

Für Proben, die Edelmetall-Schwellenwerte von 10 g/t Au oder 100 g/t Ag auslösen, wird die folgende Methode verwendet:

Au-GRA21 Au durch Feuerprobe und gravimetrischen Abschluss mit einer 30 g Probe.

Ag-GRA21 Ag durch Feuerprobe und gravimetrischen Abschluss.

Fabled Copper Corp. überwacht die Qualitätssicherung und -kontrolle (QA/QC) unter Verwendung von kommerziell beschafften Standardkernen und lokal beschafftem Blindmaterial, das in regelmäßigen Abständen in die Probenfolge eingefügt wird.

Über Fabled Copper Corp.

Fabled Copper ist ein Junior-Bergbauexplorationsunternehmen. Derzeit konzentriert sich das Unternehmen darauf, durch die Exploration und Erschließung seiner bestehenden Kupferprojekte im Norden von British Columbia Werte für seine Aktionäre zu schaffen. Das Muskwa Projekt umfasst insgesamt 76 Claims in zwei nicht zusammenhängenden Blöcken mit einer Gesamtfläche von ca. 8.064,9 Hektar und liegt im Liard Bergbaubezirk im Norden von British Columbia.

Mr. Peter J. Hawley, Präsident und C.E.O.

Fabled Copper Corp.

Telefon: (819) 316-0919

E-Mail: peter@fabledcopper.org

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: info@fabledcopper.org

Deutsche Anleger:

M & M Consult UG (haftungsbeschränkt)

Telefon.: 03641 / 597471

E-Mail: info@metals-consult.com

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen technischen Informationen wurden genehmigt von Peter J. Hawley, P.Geo., Präsident und C.E.O. von Fabled, der eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards für die Veröffentlichungen von Mineralprojekten - ist.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung.

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" dar, so wie der Begriff in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen verwendet wird. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Plänen, Erwartungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen bestimmten Faktoren und Annahmen, einschließlich der Tatsache, dass sich die finanzielle Situation und die Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund von unvorhergesehenen Ereignissen ändern und dass das Unternehmen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Pläne, Schätzungen und die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen können. Einige der Risiken und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, sind unter anderem: Auswirkungen des Coronavirus oder anderer Epidemien, allgemeine wirtschaftliche Bedingungen in Kanada, den USA und weltweit; die Bedingungen der Branche, darunter Schwankungen der Rohstoffpreise; staatliche Regulierung der Bergbaubranche, einschließlich Umweltregulierung; geologische, technische und bohrtechnische Probleme; unvorhergesehene betriebliche Ereignisse; Wettbewerb um oder die Unmöglichkeit, Bohrgeräte und andere Dienstleistungen zu bekommen; die Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Bedingungen; die Notwendigkeit, erforderliche Genehmigungen von den Aufsichtsbehörden zu erhalten; die Volatilität der Aktienmärkte; die Volatilität der Marktpreise für Rohstoffe; die mit dem Bergbau verbundenen Haftungen; Änderungen der Steuergesetze und Anreizprogramme in Bezug auf die Bergbaubranche sowie die anderen Risiken und Ungewissheiten, die für das Unternehmen gelten und wie die in den fortlaufend veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens beim Unternehmensprofil auf http://www.sedar.com dargestellt sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, diese wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.