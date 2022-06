10:00 Uhr, Europa: EZB Leistungsbilanz 04/22.

10:00 Uhr, Polen: Industrieproduktion 05/22 .

14:30 Uhr, USA: CFNA-Index 05/22.

Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 21.06.2022 Zeit Land Relev. Termin 09:15 GBR BoE-Mitglied Pill spricht 14:15 GBR MPC Mitglied Tenreyro Rede 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze (Monat) 14:30 USA Chicago Fed nationaler Aktivitätsindex



