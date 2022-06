Deutsche Anleihen geben merklich nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Kursgewinnen am Vortag sind die Bundesanleihen am Donnerstag wieder kräftig unter Druck geraten. Der für den deutschen Markt richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 1,4 Prozent auf 143,31 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 1,73 Prozent. Sie bewegte sich jedoch noch etwas unter ihrem am Dienstag markierten achtjährigen Höchststand von 1,75 Prozent.

Die US-Notenbank Fed hatte ihren Leitzins um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Dies war der größte Zinsschritt seit 1994. Zwar war eine Mehrheit der Analysten von einem Zinsschritt von 0,50 Prozent ausgegangen, allerdings war an den Finanzmärkten ein größerer Schritt schon eingepreist worden.