Clean Clothes Campaign recherchierte Türkische Textilarbeiter*innen verdienen nur ein Viertel dessen, was sie zum Leben brauchen würden

Berlin (ots) - 1,5 Millionen Menschen beschäftigt die türkische

Bekleidungsindustrie. Sie nähen für globale Modeplayer wie Adidas, Banana

Republic, Benetton, Boohoo, C&A, Esprit, GAP, G-star, Hugo Boss, H&M, Inditex -

Zara, Levi's, Marks & Spencer, Next, Nike, Puma, Primark, Urban Outfitters, VF.

Fast jede Modemarke lässt in der Türkei nähen. Die fünf wichtigsten Exportmärkte

für Bekleidung "Made in Turkey" sind Deutschland, Spanien, Großbritannien, die

Niederlande und Frankreich (in der Reihenfolge ihres Exportanteils). Die Clean

Clothes Campaign stellt heute das aktuelle Länderprofil der Türkei (https://saub

ere-kleidung.de/wp-content/uploads/2022/06/CCC-CountryProfile-Turkey-2022_engl_w

eb.pdf) (in englischer Sprache) vor.



Angesichts der akuten wirtschaftlichen und sozialen Krise in der Türkei - allein

in 2021 erreichte die Inflationsrate laut unabhängigen Quellen 83 Prozent - hat

die türkische Clean Clothes Campaign (https://www.temizgiysi.org/) die aktuellen

Lohn- und Arbeitsbedingungen der Modebranche recherchiert. In den letzten zwei

Jahren interviewten sie hunderte von Arbeiterinnen und Arbeitern in Istanbul und

Izmir, wo die Modeindustrie konzentriert ist. Arbeiter*innen berichteten: "Ich

komme kaum zurecht. Ich habe Schulden. Wenn ich keine Überstunden mache, bin ich

im Minus. Wenn die Kinder in die Schule kommen, muss ich noch mehr Überstunden

leisten, damit wir über die Runden kommen." "Unser Lohn kann unsere monatlichen

Kosten nicht decken. Die Kinder müssen in den Schulferien und an den Wochenenden

auch nähen gehen." Täglich wird der Lohn weiter entwertet, die Preise steigen.

Die Näherinnen und Näher verdienen selbst mit Überstunden meist nur den

gesetzlichen Mindestlohn oder geringfügig mehr. Für den Lohnjob müssen

Ausbildungen abgebrochen werden: " Weil ich verschuldet bin, hat mein Kind die

Schule aufgegeben und arbeitet nun ."