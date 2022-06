Eurelectric vertritt die Interessen der europäischen Elektrizitätswirschaft. Mit Mitgliedern in über 30 europäischen Ländern sprechen wir für mehr als 3.500 Unternehmen in der Energieerzeugung, -verteilung und -versorgung.

Schaffung von wirtschaftlichen Prämien oder Anreizen zur Beschleunigung von Investitionen in integrierte Projekte.

Förderung der integrierten Energie- und Agrarproduktion durch Änderungen in der gemeinsamen Agrarpolitik.

Um die EU-Emissionen bis 2030 um 55 % zu senken, werden rund 500 GW an neuen erneuerbaren Kapazitäten benötigt, was der Hälfte der bestehenden europäischen Erzeugungskapazität entspricht. Die durchschnittliche Genehmigungszeit beträgt jedoch vier bis sechs Jahre. Das hindert Europa daran, die doppelte Klima- und Biodiversitätskrise effizient zu bekämpfen.

„Die Elektrifizierung, unterstützt durch erneuerbare und saubere Energieproduktion, kann den Abbaukreislauf durchbrechen und zur Regeneration der biologischen Vielfalt beitragen. Wir müssen Transformation in einem noch nie dagewesenen Ausmaß betreiben."

Wiederbelebung der Landschaft in degradierten Gebieten wie Mooren

Integrierte Projekte die auf erneuerbaren Stromproduktion, die Wiederherstellung von geschädigten Ökosystemen abzielen und dabei CO 2 -Emissionen einsparen, haben zahlreiche Vorteile, wie beispielsweise:

BRÜSSEL, 16. Juni 2022 /PRNewswire/ -- 81 % der Lebensräume in der EU sind durch nicht nachhaltige Aktivitäten stark beeinträchtigt. Diese alarmierende Realität ist untrennbar mit dem Klimawandel verbunden: Laut weltweit führenden Klima- und Biodiversitätsexperten werden Treibhausgasemissionen zum führenden Treiber für ökologische Verluste und landwirtschaftliche Störungen. „ Power Plant ", einem heute veröffentlichten Bericht, zeigt dass eine andere Zukunft möglich ist.

Eurelectric Stromsektor will Klimaschutz und Wiederaufbau der Biodiversität in Einklang bringen

